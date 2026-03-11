Navigation
Les derniers articles
Suivez en direct

OpenAI lance Trusted Access for Cyber pour fortifier la défense

Logo d'OpenAI sur un fond d'écran technologique composé de lignes de code informatique et de chiffres binaires bleus, illustrant le lancement de Trusted Access for Cyber.
OpenAI déploie Trusted Access for Cyber, un cadre d’accès sécurisé basé sur GPT-5.3-Codex pour automatiser la défense proactive et protéger les infrastructures.

TL;DR : L’essentiel

  • OpenAI introduit le framework Trusted Access for Cyber pour encadrer l’usage de ses modèles avancés. Ce système utilise GPT-5.3-Codex pour automatiser la détection de vulnérabilités critiques sur de longues périodes.
  • Le modèle GPT-5.3-Codex annonce réduire les faux positifs de 40% par rapport aux outils classiques. Il permet aux experts de prioriser les failles réelles et de générer des scripts de remédiation autonomes.
  • Pour limiter les risques de détournement offensif, OpenAI impose une vérification d’identité stricte. Les entreprises bénéficient d’un accès par équipe tandis que les chercheurs intègrent un programme restreint sur invitation directe.
  • Un fonds de 10 millions de dollars en crédits API soutient désormais la sécurisation des logiciels libres. Cette initiative cible prioritairement les équipes protégeant les infrastructures vitales contre les cyberattaques sophistiquées.

Le secteur de la cybersécurité connaît une mutation profonde avec le passage de l’aide au codage à l’autonomie défensive complète. OpenAI vient de franchir une nouvelle étape en dévoilant Trusted Access for Cyber, un écosystème conçu pour mettre ses capacités de raisonnement les plus avancées au service exclusif des défenseurs. Cette initiative, accompagnée d’un investissement de 10 millions de dollars en crédits API, vise à inverser le rapport de force entre les attaquants et les équipes de protection. En identifiant rigoureusement les utilisateurs, l’organisation tente de résoudre le dilemme du double usage de l’intelligence artificielle tout en accélérant la sécurisation des infrastructures numériques mondiales.

Cette annonce s’inscrit dans une compétition technologique où d’autres acteurs majeurs proposent des approches distinctes. Par exemple, les solutions de sécurité de Claude privilégient une intégration profonde dans le cycle de développement pour assister les ingénieurs de manière contextuelle. Là où OpenAI mise sur un cadre d’accès restreint à des modèles de raisonnement capables d’actions autonomes prolongées, l’approche de Claude se concentre davantage sur l’analyse préventive et la détection de failles dès la phase d’écriture. Cette dualité entre l’autonomie de traque d’un côté et l’assistance intégrée de l’autre dessine les deux piliers de la protection logicielle assistée par intelligence artificielle.

GPT-5.3-Codex : Un agent autonome pour la remédiation logicielle

Au cœur de cette architecture se trouve GPT-5.3-Codex, un modèle de raisonnement de pointe capable d’opérer de manière autonome pendant des heures, voire des jours. Contrairement aux versions précédentes limitées à l’autocomplétion de lignes de code, cet agent peut désormais scanner l’intégralité d’une base de code pour y déceler des failles de type « zero-day » au sein des chaînes d’approvisionnement. Comme l’indique openai.com, cette évolution technologique permet de réaliser des opérations complexes de remédiation et de découverte sans supervision humaine permanente. Sur le plan technique, le modèle excelle dans l’analyse de payloads de logiciels malveillants par rétro-ingénierie et dans la modélisation de mouvements latéraux au sein des réseaux d’entreprise.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

Les performances mesurées en interne montrent une supériorité notable face aux outils traditionnels. Le modèle parvient à réduire les faux positifs de 40% par rapport aux analyseurs statiques classiques, une précision rendue possible par sa capacité à enchaîner des étapes de raisonnement logique. Concrètement, l’intelligence artificielle effectue des tests de robustesse par injection de données (fuzzing), corrèle les indicateurs de compromission et priorise les vulnérabilités en fonction de leur score de gravité CVSS. Cette approche granulaire transforme la gestion des menaces en une discipline proactive où la correction de bugs critiques devient quasi instantanée.

Trusted Access for Cyber : Un filtrage rigoureux contre le double usage

L’accès à une telle puissance de calcul soulève inévitablement la question de son détournement à des fins offensives. Une requête demandant l’exploitation d’une faille non corrigée peut servir aussi bien à un expert en test d’intrusion qu’à un cybercriminel. Pour pallier cette ambiguïté, OpenAI a instauré un système de vérification d’identité à plusieurs niveaux. Les utilisateurs individuels doivent passer par une procédure de connaissance client (KYC) sur un portail dédié pour débloquer les fonctionnalités de base. Selon les précisions de gbhackers.com, les organisations peuvent quant à elles solliciter un accès pour l’ensemble de leurs équipes de sécurité via des représentants officiels, garantissant ainsi un suivi rigoureux des activités par des journaux d’audit.

Pour les chercheurs nécessitant des modèles plus permissifs dans le cadre de simulations de « red-team », l’accès se fait uniquement sur invitation. Ce cadre de confiance est conçu pour réduire la friction opérationnelle subie par les professionnels de la sécurité, qui étaient jusqu’ici freinés par des mesures de protection génériques. En plaçant ces outils entre les mains de profils vérifiés, l’objectif est de s’assurer que les capacités de pointe renforcent la posture de sécurité globale de l’écosystème plutôt que d’armer des acteurs malveillants.

Codex Security : désormais disponible en avant-première pour la recherche

Codex Security : désormais disponible en avant-première pour la recherche

openai.com

Aujourd'hui, nous lançons Codex Security, notre agent de sécurité applicative. Il analyse en profondeur votre projet afin d'identifier les vulnérabilités complexes que d'autres outils similaires ne détectent pas, et propose des solutions fiables qui améliorent significativement la sécurité de votre… Lire la suite

OpenAI sécurise l’écosystème avec des garde-fous proactifs

Outre le filtrage des utilisateurs, Trusted Access for Cyber intègre des mécanismes de défense logicielle actifs. Le modèle GPT-5.3-Codex a subi un entraînement spécifique sur plus de 10 millions de requêtes contradictoires afin d’apprendre à refuser les demandes manifestement malveillantes, comme le vol d’identifiants ou la création de codes destructeurs. Comme le détaille cyberpress.org, des classificateurs automatisés surveillent en temps réel les schémas d’activité suspects. Ces moniteurs sont capables de détecter des tentatives d’évasion, telles que l’utilisation de payloads obfusqués, ou des comportements anormaux comme le scan massif de vulnérabilités sur des systèmes tiers.

L’usage de la plateforme reste strictement encadré par des politiques interdisant l’exfiltration de données, le déploiement de malwares ou les tests non autorisés. En cas de violation, des suspensions immédiates sont prévues. Cette stratégie de déploiement responsable montre une volonté de faire de l’IA un pilier de la cyberdéfense moderne. En combinant innovation technologique et contrôle d’accès rigoureux, cette nouvelle infrastructure souhaite poser les jalons d’une défense numérique où la rapidité de l’intelligence artificielle devient le meilleur rempart contre les cybermenaces sophistiquées.

Pour approfondir le sujet

OpenAI Codex Security a analysé 1,2 million de commits et a trouvé 10 561 problèmes de haute gravité.

OpenAI Codex Security a analysé 1,2 million de commits et a trouvé 10 561 problèmes de haute gravité.

thehackernews.com

OpenAI lance Codex Security, un agent d'IA qui a analysé 1,2 million de commits et découvert 792 vulnérabilités critiques et 10 561 vulnérabilités de haute gravité dans des projets open source. Lire la suite

Serveurs, API, temps de veille...
DCOD est indépendant et sans revenus. Soutenez le site pour l'aider à couvrir ses frais techniques.

☕ Contribuer aux frais
Etiquettes

Fondateur et éditeur de DCOD - Restons en contact !

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Page frontale du livre Cybersécurité Nouvelle Génération

Cybersécurité Nouvelle Génération: Défendre Contre les Attaques Intelligentes grâce à l'IA

Dans un paysage numérique dominé par des menaces en constante évolution, les stratégies traditionnelles de cybersécurité ne suffisent plus. Cybersecurity Next-Generation est votre guide incontournable pour comprendre et mettre en œuvre l'intelligence artificielle comme arme stratégique dans la lutte contre les cyberattaques intelligentes et adaptatives.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre 100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

Vous êtes-vous déjà demandé comment les hackers parviennent à pénétrer des systèmes apparemment sécurisés ? Pourquoi entendons-nous tant parler des botnets et que peuvent-ils vraiment faire ? Et qu'en est-il de ce fameux quantum computing qui menace de bouleverser la cryptographie ?

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Cybersécurité: Le guide du débutant

Cybersécurité: Le guide du débutant

Si vous voulez un guide étape par étape sur la cybersécurité, plus un cours gratuit complet sur la sécurité en ligne, plus un accès à une formidable communauté de hackers, ce livre est pour vous !

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.