RuView : pister les humains à travers les murs grâce au WiFi

Le projet open-source RuView utilise les ondes WiFi pour pister les humains à travers les murs. Cette innovation transforme les routeurs en radars espions.

TL;DR : L’essentiel Le projet RuView analyse les variations des ondes radio WiFi pour détecter la présence humaine à travers les parois. Ce système identifie les postures et les signes vitaux sans utiliser de caméras optiques.

L’équipement coûte environ 54 dollars et repose sur six nœuds capteurs miniatures. Ce réseau génère une carte radio permettant de suivre 17 points précis du corps comme les articulations majeures.

Cette surveillance passive ne laisse aucune trace numérique détectable par les pare-feu. Elle fonctionne sans connexion internet et contourne les protections de chiffrement classiques comme le standard de sécurité de type WPA3.

Les experts indiquent qu’il existe des solutions logicielles expérimentales ou des protections physiques comme l’usage de cages de Faraday ou de peintures anti-ondes pour protéger efficacement la sphère privée.

L’émergence du projet RuView, autrefois nommé WiFi DensePose, crée une nouvelle vulnérabilité de sécurité pour la sphère privée. En se hissant parmi les projets les plus consultés sur la plateforme GitHub, cet outil démontre qu’une infrastructure de communication banale peut devenir un instrument de surveillance de haute précision. Cette avancée repose sur l’exploitation des ondes radio qui saturent nos environnements, rendant le suivi humain possible sans aucun capteur porté par la personne ciblée.

L’analyse des échos radio transforme le WiFi en radar domestique

Au centre de ce dispositif se trouve une technique appelée CSI, pour « informations d’état du canal ». Pour le public, on peut imaginer cela comme une empreinte radio : le système écoute la façon dont les ondes rebondissent sur les obstacles. Lorsqu’un humain se déplace ou respire, son corps crée des déformations invisibles dans le signal. Le logiciel de RuView analyse ces perturbations pour reconstituer une image de la pièce en temps réel, transformant des ondes de communication en un véritable sonar capable de voir à travers les obstacles.

Pour obtenir une telle précision, le système utilise un matériel au coût très accessible. Un réseau de six puces électroniques, pour un montant total d’un peu plus de 50 dollars, suffit à quadriller une zone. Ces capteurs passifs sont pilotés par un code informatique optimisé en langage Rust. Grâce à l’intelligence artificielle, le système traite les données à une vitesse de 54 000 images par seconde, ce qui permet de capter des mouvements aussi subtils que les battements d’un cœur ou le gonflement d’une cage thoracique.

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La puissance visuelle de cet outil est saisissante sur l’interface de contrôle. Le logiciel parvient même à dessiner un squelette numérique. On peut ainsi voir la position exacte de la tête, le mouvement des coudes ou l’angle des genoux d’une personne située dans une autre pièce. Comme le rapporte Cyber Security News, cette méthode atteint une précision proche des systèmes professionnels de capture de mouvement utilisés dans l’animation, sans avoir besoin d’équiper la personne de capteurs ou de caméras.

Une technologie furtive capable de contourner le chiffrement WPA3

Le caractère le plus sensible de cette technologie réside dans sa discrétion absolue. Contrairement à une cyberattaque classique, RuView n’essaie pas de voler des mots de passe ou d’intercepter des emails. Le système se contente d’écouter le comportement physique du signal radio dans l’air. Par conséquent, les protocoles de sécurité logicielle les plus récents, comme le standard WPA3, sont totalement impuissants. Le chiffrement protège les données numériques, mais il ne peut pas empêcher un corps physique de refléter des ondes radio.

Le dispositif fonctionne de manière autonome, ce que les ingénieurs appellent le traitement en périphérie ou « Edge computing« . Tout le calcul est effectué directement sur les petites puces, sans aucun besoin d’envoyer des informations sur internet. Pour un observateur extérieur, l’installation est quasiment indétectable puisqu’elle ne génère aucun trafic suspect sur le réseau domestique. Cette opacité permettrait à un individu malveillant de dissimuler ces puces à l’extérieur d’un bâtiment pour surveiller ses occupants sans laisser de signature numérique.

Le système ignore également les contraintes visuelles classiques. Là où une caméra traditionnelle est rendue inutile par l’obscurité, la fumée ou un mur épais, les ondes WiFi circulent librement. Cette capacité à « voir » sans lumière rend l’outil particulièrement efficace pour détecter une présence ou surveiller des déplacements de manière anonyme. Initialement conçu par des chercheurs de la Carnegie Mellon University pour des missions de sauvetage ou l’assistance médicale, cet usage souligne aujourd’hui la vulnérabilité de l’espace personnel face à des ondes omniprésentes.

Des solutions physiques pour protéger la sphère privée des ondes

Pour contrer cette surveillance invisible, les experts explorent plusieurs pistes, bien que la plupart soient encore au stade expérimental. Une solution logicielle consisterait à demander aux routeurs de brouiller volontairement leurs propres signaux radio. En rendant les informations d’état du canal aléatoires, le routeur fournirait des données incohérentes aux capteurs de surveillance tout en maintenant une connexion stable. Toutefois, cette technologie n’est pas encore disponible sur les équipements vendus dans le commerce.

Actuellement, les protections les plus fiables restent purement matérielles. L’installation de barrières physiques capables de bloquer les radiofréquences, comme des peintures spéciales ou des structures métalliques appelées cages de Faraday, empêche les ondes de s’échapper vers l’extérieur. D’autres méthodes plus simples consistent à réduire la puissance d’émission du WiFi pour qu’il ne dépasse pas les limites du logement, ou à diffuser un bruit radioélectrique pour saturer l’espace et rendre les calculs de l’intelligence artificielle impossibles.

En conclusion, RuView démontre que nos outils de connexion quotidiens peuvent être réutilisés pour une observation biométrique à distance. Si le WiFi reste essentiel pour nos échanges numériques, il devient aussi une fenêtre ouverte sur nos mouvements physiques.