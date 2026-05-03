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Cybersécurité : les 10 actualités majeures du 3 mai 2026

Illustration conceptuelle de cybersécurité montrant un bouclier numérique vert lumineux avec une serrure centrale, sur fond sombre de réseaux de données, de circuits imprimés et une silhouette de hacker dans l'ombre. Image d'en-tête pour la veille hebdomadaire.
Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine

  • 76 % des cryptomonnaies volées en 2026 seraient désormais détenues par la Corée du Nord, grâce à une série de braquages numériques historiques menés à un rythme soutenu, potentiellement amplifiés par l’usage d’intelligence artificielle.
  • Le centre de cybersécurité britannique prévient d’une « vague de correctifs » imminente, l’intelligence artificielle accélérant la découverte de failles logicielles et augmentant le risque d’exploitation massive avant l’application des mises à jour.
  • Selon un avis récent du FBI, des cybercriminels infiltrent depuis deux ans les systèmes de courtiers et transporteurs, se faisant passer pour eux afin de publier de fausses offres de fret et détourner des cargaisons lucratives.
  • Le Global Internet Censorship Index 2026 montre que la Russie arrive en tête d’un dispositif mondial de censure ciblée, bloquant médias indépendants, messageries chiffrées, contenus LGBTQ+ et outils de contournement comme les réseaux privés virtuels.

Les attaques massives et continues contre les cryptomonnaies attribuée à la Corée du Nord, la mise en garde britannique sur une explosion de correctifs liés à l’intelligence artificielle, la fraude au fret relayée par le FBI et l’index mondial de censure illustrent un même basculement : les États et groupes organisés exploitent simultanément innovation technologique, infrastructures critiques et contrôle de l’information pour renforcer leur puissance opérationnelle.

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La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

76 % de toutes les cryptomonnaies volées en 2026 se trouvent désormais en Corée du Nord.

76 % de toutes les cryptomonnaies volées en 2026 se trouvent désormais en Corée du Nord.

www.darkreading.com

Des acteurs malveillants nord-coréens commettent désormais des vols de cryptomonnaies d'une ampleur historique, chaque année, voire chaque semaine. L'intelligence artificielle pourrait leur être utile. Lire la suite

L'agence britannique de cybersécurité met en garde contre une vague imminente de correctifs, l'IA accélérant la détection des failles.

L'agence britannique de cybersécurité met en garde contre une vague imminente de correctifs, l'IA accélérant la détection des failles.

therecord.media

L’agence britannique de cybersécurité a averti les organisations qu’elles devaient se préparer à une vague de mises à jour logicielles urgentes, l’intelligence artificielle accélérant la découverte des failles de sécurité et augmentant ainsi le risque d’exploitation à… Lire la suite

Des pirates informatiques gagnent des millions grâce au détournement de cargaisons, selon le FBI.

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therecord.media

Dans un avis publié cette semaine, des responsables du FBI ont déclaré que des cybercriminels ont passé les deux dernières années à s'introduire dans les systèmes de courtiers et de transporteurs, ce qui leur a permis de… Lire la suite

L'indice de censure d'Internet révèle la première place de la Russie et le blocage généralisé des contenus.

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securityaffairs.com

Une étude mondiale révèle une censure ciblée d'Internet à travers le monde, la Russie étant en tête ; les VPN, les actualités et les contenus pour adultes sont les catégories les plus fréquemment bloquées. L'Indice mondial de la… Lire la suite

Une campagne d'hameçonnage vise des responsables allemands dans le cadre d'une opération présumée russe.

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Une tentative d'hameçonnage russe, menée via Signal, a ciblé des responsables allemands, exploitant leur confiance pour accéder à des comptes et à des communications politiques sensibles. Une nouvelle vague de cyberopérations visant les dirigeants politiques européens met… Lire la suite

Bruxelles demande aux pays de l'UE d'utiliser son application de vérification d'âge.

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www.politico.eu

BRUXELLES — La Commission européenne a demandé mercredi aux États membres d'utiliser ses outils de vérification de l'âge pour contrôler l'accès des mineurs aux réseaux sociaux, malgré les réticences des capitales et les inquiétudes liées à la… Lire la suite

Le directeur de la NSA lors de l'affaire Snowden partage ses regrets et ses réflexions 13 ans plus tard

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Le principal responsable civil de la NSA au moment des révélations de Snowden revient sans détour sur les erreurs commises par l'organisation et sur ce que les RSSI doivent savoir pour repérer les… Lire la suite

Le Canada propose d'interdire les guichets automatiques de cryptomonnaies en raison des escroqueries et du blanchiment d'argent.

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cointelegraph.com

Ottawa affirme que les guichets automatiques de bitcoin sont devenus un outil clé pour les escrocs, alors que les organismes de réglementation renforcent la surveillance des segments à haut risque du secteur des cryptomonnaies. Lire la suite

Des pirates informatiques du groupe Handala, liés à l'Iran, divulguent des données de Marines américains et envoient des menaces inquiétantes via WhatsApp.

Des pirates informatiques du groupe Handala, liés à l'Iran, divulguent des données de Marines américains et envoient des menaces inquiétantes via WhatsApp.

www.bitdefender.com

Des Marines américains stationnés dans la région du Golfe persique reçoivent des messages WhatsApp d'inconnus leur suggérant d'appeler leurs familles pour leur dire adieu. Pour en savoir plus, consultez mon article sur le blog Hot for Security. Lire la suite

Microsoft va abandonner l'ancienne version de TLS dans Exchange Online à compter de juillet

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www.bleepingcomputer.com

Microsoft annonce qu'elle commencera à bloquer les connexions TLS héritées pour les clients de messagerie POP et IMAP dans Exchange Online à partir de juillet 2026. […] Lire la suite

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