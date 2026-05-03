Cybersécurité : les 10 actualités majeures du 3 mai 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine 76 % des cryptomonnaies volées en 2026 seraient désormais détenues par la Corée du Nord, grâce à une série de braquages numériques historiques menés à un rythme soutenu, potentiellement amplifiés par l’usage d’intelligence artificielle.

Le centre de cybersécurité britannique prévient d’une « vague de correctifs » imminente, l’intelligence artificielle accélérant la découverte de failles logicielles et augmentant le risque d’exploitation massive avant l’application des mises à jour.

Selon un avis récent du FBI, des cybercriminels infiltrent depuis deux ans les systèmes de courtiers et transporteurs, se faisant passer pour eux afin de publier de fausses offres de fret et détourner des cargaisons lucratives.

Le Global Internet Censorship Index 2026 montre que la Russie arrive en tête d’un dispositif mondial de censure ciblée, bloquant médias indépendants, messageries chiffrées, contenus LGBTQ+ et outils de contournement comme les réseaux privés virtuels.

Les attaques massives et continues contre les cryptomonnaies attribuée à la Corée du Nord, la mise en garde britannique sur une explosion de correctifs liés à l’intelligence artificielle, la fraude au fret relayée par le FBI et l’index mondial de censure illustrent un même basculement : les États et groupes organisés exploitent simultanément innovation technologique, infrastructures critiques et contrôle de l’information pour renforcer leur puissance opérationnelle.

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La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

Bruxelles demande aux pays de l'UE d'utiliser son application de vérification d'âge. BRUXELLES — La Commission européenne a demandé mercredi aux États membres d'utiliser ses outils de vérification de l'âge pour contrôler l'accès des mineurs aux réseaux sociaux, malgré les réticences des capitales et les inquiétudes liées à la… Lire la suite