Vulnérabilités : les 13 alertes critiques du 4 mai 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine La faille Copy Fail permet d’obtenir les droits administrateur sur la majorité des distributions Linux en injectant seulement quatre octets en mémoire vive, sans aucune écriture sur le disque, rendant la compromission difficile à retracer.

Une vulnérabilité de contournement d’authentification dans cPanel, WebHost Manager et WP Squared est activement exploitée, impactant potentiellement jusqu’à 1,5 million d’instances en ligne, malgré la publication de correctifs et d’outils de détection dédiés.

GitHub a corrigé en mars une vulnérabilité d’exécution de code à distance qui aurait pu offrir aux attaquants un accès à des millions de dépôts privés, exposant directement le cœur des projets et chaînes de développement.

Apple a corrigé un bug iOS qui permettait à la police fédérale d’extraire des copies de messages Signal supprimés via la base de données de notifications de l’iPhone, et a déployé un correctif purgeant rétroactivement ces données enregistrées.

Une série de failles critiques touche simultanément des couches centrales de l’écosystème numérique : élévation de privilèges sur Linux avec Copy Fail, contournement d’authentification massif via cPanel, accès potentiel à des millions de dépôts GitHub et exposition de messages Signal censés être effacés sur iPhone. Parallèlement, des vulnérabilités frappent Gemini CLI, Entra ID, Windows Shell, CrowdStrike LogScale, Notepad++, Nessus Agent, Windows 11 et Wireshark, souvent mises au jour ou multipliées par des analyses assistées par l’intelligence artificielle.

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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

La faille Copy Fail permet de rooter la majorité des distributions Linux. Ce bug de logique injecte quatre octets en mémoire vive sans laisser de trace sur le disque. Lire la suite

Microsoft confirme l'exploitation active de la vulnérabilité CVE-2026-32202 de Windows Shell Microsoft a mis à jour son avis de sécurité concernant une faille critique de sécurité, désormais corrigée, affectant Windows Shell, afin de reconnaître qu'elle a été activement exploitée. La vulnérabilité en question est CVE-2026-32202 (score CVSS :… Lire la suite

Une faille critique dans CrowdStrike LogScale permet aux attaquants d'accéder aux fichiers CrowdStrike a corrigé la vulnérabilité CVE-2026-40050 dans LogScale auto-hébergé, une faille critique permettant l'accès non authentifié à des fichiers via une traversée de répertoire. CrowdStrike a récemment divulgué une vulnérabilité critique, référencée CVE-2026-40050, affectant son produit LogScale… Lire la suite

Plusieurs vulnérabilités de Wireshark permettent l'exécution de code arbitraire via des paquets malformés. La Fondation Wireshark a publié la version 4.6.5 de son analyseur de protocoles réseau largement utilisé, corrigeant ainsi une vague massive de failles de sécurité. Cette mise à jour urgente corrige plus de 40 failles de sécurité… Lire la suite