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FulcrumSec vole 86 Go de données de Manchester Airports Group

Avion de ligne au décollage sur fond de code binaire numérique, illustrant le vol de 86 Go de données de Manchester Airports Group par FulcrumSec.
Le groupe FulcrumSec revendique le vol de données de Manchester Airports Group. Près de 8,7 millions de clients sont concernés par cette fuite d’informations.

TL;DR : L’essentiel

  • Le groupe opérant les aéroports de Manchester, London Stansted et East Midlands a confirmé le 27 août 2026 un vol de données impactant 8,7 millions de clients, sans perturbation opérationnelle.
  • Le groupe d’extorsion FulcrumSec affirme avoir dérobé 86 Go de données, incluant des détails de réservation, des immatriculations de véhicules et près de 200 000 trajets prévus jusqu’à la fin 2026.
  • L’intrusion proviendrait d’identifiants d’accès à la plateforme marketing Iterable laissés dans le code source d’un navigateur web, un vecteur d’attaque d’une grande simplicité technique mais aux conséquences concrètes.

Le vol de données de Manchester Airports Group a touché près de 8,7 millions de clients après une intrusion visant ses services de réservation et de stationnement. Dévoilé le 27 août 2026, l’incident concerne les usagers des aéroports de Manchester, London Stansted et East Midlands. Selon The Guardian, l’exploitant a assuré que la sécurité des vols et les opérations aéroportuaires sont restées totalement préservées. Les dossiers compromis contiennent des adresses de courrier électronique, des numéros de téléphone, des codes postaux et des immatriculations enregistrés lors de réservations de parkings ou d’accès aux salons. Si la société indique que la majorité des victimes n’a vu que son adresse électronique exposée et qu’aucune donnée bancaire n’a été dérobée, une entité d’extorsion a rapidement présenté un bilan bien plus lourd.

Deux jours après cette annonce, le groupe FulcrumSec a revendiqué le vol d’environ 86 Go de données. Comme le détaille Security Affairs, les attaquants auraient exploité des identifiants secrets d’interface de programmation liés à la plateforme marketing Iterable, laissés visibles dans le code JavaScript exécuté par le navigateur des visiteurs. Un simple examen de la page web à l’aide des outils de développement permettait de lire ces clés d’accès. Des échantillons vérifiés par des chercheurs ont confirmé la présence d’historiques de réservation, de montants de transactions et de détails de vols futurs, incluant près de 200 000 voyages programmés d’ici la fin de l’année 2026.

Au Royaume-Uni, les codes postaux désignent des zones géographiques très restreintes, parfois limitées à une unique rue ou habitation. Combinées aux dates de déplacement et aux numéros d’immatriculation, ces données permettent de composer des messages d’hameçonnage particulièrement crédibles en se faisant passer pour l’opérateur aéroportuaire. L’incident met également en lumière les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement logicielle chez les prestataires tiers, moins d’un an après une cyberattaque ayant perturbé des systèmes d’enregistrement européens. L’entreprise affirme avoir colmaté la brèche, mais invite ses clients à la plus grande prudence face aux messages sollicitant des paiements.

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