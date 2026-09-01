Ransomwares & piratages : 15 cyberattaques d’ampleur du 1 septembre 2026 (dont DDoS)

Faits marquants de la semaine
- Une attaque par déni de service distribué (DDoS, surcharge de trafic) a perturbé l’infrastructure numérique partagée du gouvernement norvégien, affectant des services utilisés par le secteur public.
- Des hackers liés à l’Iran ont mis à l’arrêt une centrale électrique au Royaume-Uni pendant quatre jours ; en parallèle, des attaques contre des infrastructures d’eau aux États-Unis ont touché 12 États, avec inondations et baisse de pression.
- Selon la CISA, plus de 100 réseaux d’eau aux États-Unis ont subi des cyberattaques en juillet, via des automates industriels (PLC) et des modems cellulaires exposés sur Internet donnant accès à certaines opérations.
- Le gouvernement de Berlin fait face à une tentative d’extorsion après une attaque Rhysida : le groupe revendique 5,79 To de données (environ 1,44 million de fichiers) et Berlin refuse de payer, à quelques semaines d’élections.
Plusieurs incidents de la semaine mettent en évidence des perturbations et intrusions visant des infrastructures publiques et des organisations, avec des impacts concrets sur des services (DDoS en Norvège, arrêt de centrale au Royaume-Uni, attaques sur des réseaux d’eau aux États-Unis). Côté compromissions, des attaques revendiquées par Rhysida touchent l’administration de Berlin avec une fuite de données alléguée, tandis que le FBI annonce avoir perturbé une infrastructure de proxy liée à l’espionnage chinois. Des campagnes et vulnérabilités exploitées sont également signalées, notamment sur Zimbra, WordPress (miniOrange), ownCloud, ainsi que des leurres malware autour de GTA VI et des emails de fausse aide à l’endettement.
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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine
Une attaque DDoS massive perturbe les services numériques du gouvernement norvégien
Une importante attaque par déni de service distribué (DDoS) perturbe l'infrastructure numérique partagée du gouvernement norvégien depuis lundi, affectant les services utilisés par le secteur public. […] Lire la suite
Une centrale électrique britannique paralysée pendant quatre jours par des pirates informatiques liés à l'Iran, en même temps que des attaques contre l'eau aux États-Unis.
Une centrale électrique britannique paralysée pendant quatre jours par des pirates informatiques liés à l'Iran, en même temps que des attaques contre les infrastructures d'eau aux États-Unis Des pirates informatiques liés à l'Iran ont mis hors service… Lire la suite
CISA : Des pirates informatiques ont ciblé plus de 100 systèmes d’eau exposés à Internet
Plus de 100 réseaux d'eau américains ont été victimes de cyberattaques en juillet, la CISA ayant révélé que des automates programmables et des modems cellulaires exposés avaient permis aux pirates d'accéder à certains systèmes de contrôle et… Lire la suite
Le groupe de ransomware Rhysida cible le gouvernement de Berlin avant les élections
Le gouvernement de Berlin est victime d'une attaque de ransomware Rhysida à quelques semaines des élections. Les responsables refusent de payer la rançon malgré un vol de données revendiqué de 5,79 To. Le gouvernement du Land de… Lire la suite
Un piratage de carte crypto d'une valeur de 1,1 million de dollars a fait chuter le token d'une néobanque de 49 %.
Cette faille de sécurité a entraîné une chute de 49 % du jeton AVICI de la néobanque par rapport à son plus haut niveau des dernières 24 heures, atteignant un niveau record avant de limiter une partie… Lire la suite
Le FBI démantèle un réseau de proxys permettant des opérations d'espionnage chinoises.
Le FBI a perturbé l'infrastructure associée à un « intendant » technique qui fournissait des capacités de reconnaissance, de gestion de proxys et de routage opérationnel pour les activités de cyberespionnage chinoises. […] Lire la suite
Des pirates informatiques ont pénétré plus de 270 serveurs de Zimbra lors d'attaques en cours.
Des acteurs malveillants ont déjà compromis plus de 270 instances de Zimbra lors d'attaques d'exécution de code à distance ciblant une vulnérabilité critique de la suite de collaboration Zimbra (ZCS). […] Lire la suite
Des cibles nucléaires et navales philippines touchées par un opérateur chinois présumé
Un individu, soupçonné de parler chinois, a compromis des cibles nucléaires et navales philippines en exploitant des failles connues et en dérobant des données sensibles. Un opérateur présumé parlant chinois a ciblé un organisme de recherche nucléaire… Lire la suite
L'ATF déclare un « incident majeur » après qu'un groupe de ransomware revendique une cyberattaque.
L'ATF est la dernière agence du gouvernement fédéral, ces dernières années, à notifier au Congrès un « incident majeur » concernant sa cybersécurité. Lire la suite
Des cybercriminels exploitent les fuites de GTA VI pour introduire des logiciels malveillants.
Une fausse version de GTA VI de 113 Go est truffée de logiciels malveillants, utilisant d'énormes fichiers vides pour dissimuler une minuscule charge utile malveillante. L'engouement autour de GTA VI est tel que certains se portent volontaires… Lire la suite
Boston Scientific indique qu'une cyberattaque a perturbé le traitement des commandes et les expéditions.
Le fabricant de dispositifs médicaux affirme qu'il ne peut pas encore déterminer l'impact financier de l'attaque dont il a été victime cette semaine. Lire la suite
24 700 courriels frauduleux proposant un allègement de dettes ont ciblé plus de 9 000 organisations en 14 jours.
Les faux courriels d'allègement de dette ne contiennent aucun lien ni pièce jointe malveillante, mais dirigent les destinataires vers des numéros de téléphone contrôlés par l'attaquant pour obtenir les données de la victime. Lire la suite
ReliaQuest affirme que l'attaque présumée de ShinyHunters a été bloquée avec succès.
ReliaQuest affirme avoir déjoué une attaque d'ingénierie sociale qui a brièvement permis à un attaquant d'accéder à la session d'un seul employé, sans toutefois lui donner accès aux applications, systèmes ou données clients de l'entreprise. L'auteur de… Lire la suite
Des pirates informatiques ciblent les sites WordPress dans des attaques de contournement d'authentification miniOrange.
Des pirates tentent d'exploiter deux failles critiques de contournement d'authentification dans l'extension miniOrange SAML 2.0 Single Sign On pour WordPress, qui peuvent être utilisées pour falsifier les réponses SAML et se connecter en tant qu'administrateurs. […] Lire la suite
Le groupe APT russe BlueDelta utilise HOOKEDGE pour cibler des organisations de défense et diplomatiques.
BlueDelta (APT28) utilise webhook.site et Microsoft Edge pour dissimuler son trafic d'espionnage HOOKEDGE ciblant les gouvernements européens. Le groupe Insikt de Recorded Future a documenté une campagne menée par BlueDelta, un groupe lié au GRU russe et… Lire la suite
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