Ransomwares & piratages : 15 cyberattaques d’ampleur du 1 septembre 2026 (dont DDoS)

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Une attaque par déni de service distribué (DDoS, surcharge de trafic) a perturbé l’infrastructure numérique partagée du gouvernement norvégien, affectant des services utilisés par le secteur public.

Des hackers liés à l’Iran ont mis à l’arrêt une centrale électrique au Royaume-Uni pendant quatre jours ; en parallèle, des attaques contre des infrastructures d’eau aux États-Unis ont touché 12 États, avec inondations et baisse de pression.

Selon la CISA, plus de 100 réseaux d’eau aux États-Unis ont subi des cyberattaques en juillet, via des automates industriels (PLC) et des modems cellulaires exposés sur Internet donnant accès à certaines opérations.

Le gouvernement de Berlin fait face à une tentative d’extorsion après une attaque Rhysida : le groupe revendique 5,79 To de données (environ 1,44 million de fichiers) et Berlin refuse de payer, à quelques semaines d’élections.

Plusieurs incidents de la semaine mettent en évidence des perturbations et intrusions visant des infrastructures publiques et des organisations, avec des impacts concrets sur des services (DDoS en Norvège, arrêt de centrale au Royaume-Uni, attaques sur des réseaux d’eau aux États-Unis). Côté compromissions, des attaques revendiquées par Rhysida touchent l’administration de Berlin avec une fuite de données alléguée, tandis que le FBI annonce avoir perturbé une infrastructure de proxy liée à l’espionnage chinois. Des campagnes et vulnérabilités exploitées sont également signalées, notamment sur Zimbra, WordPress (miniOrange), ownCloud, ainsi que des leurres malware autour de GTA VI et des emails de fausse aide à l’endettement.

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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

Le groupe de ransomware Rhysida cible le gouvernement de Berlin avant les élections Le gouvernement de Berlin est victime d'une attaque de ransomware Rhysida à quelques semaines des élections. Les responsables refusent de payer la rançon malgré un vol de données revendiqué de 5,79 To. Le gouvernement du Land de… Lire la suite

Des cibles nucléaires et navales philippines touchées par un opérateur chinois présumé Un individu, soupçonné de parler chinois, a compromis des cibles nucléaires et navales philippines en exploitant des failles connues et en dérobant des données sensibles. Un opérateur présumé parlant chinois a ciblé un organisme de recherche nucléaire… Lire la suite

Des cybercriminels exploitent les fuites de GTA VI pour introduire des logiciels malveillants. Une fausse version de GTA VI de 113 Go est truffée de logiciels malveillants, utilisant d'énormes fichiers vides pour dissimuler une minuscule charge utile malveillante. L'engouement autour de GTA VI est tel que certains se portent volontaires… Lire la suite