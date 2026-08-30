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WhatsApp passe le cap du milliard d’utilisateurs de passkeys

Main tenant un smartphone affichant l'écran de gestion des passkeys dans WhatsApp, à côté du logo officiel de l'application, illustrant le franchissement du cap du milliard d'utilisateurs.
WhatsApp franchit le cap d’un milliard d’utilisateurs de clés de passe et déploie la vérification à deux facteurs par mot de passe et le filtrage des appels.

TL;DR : L’essentiel

  • L’application WhatsApp dépasse un milliard d’utilisateurs pour ses clés de passe et permet désormais d’en enregistrer plusieurs sur un même compte pour les propriétaires de terminaux Android et iOS.
  • Le système de vérification en deux étapes abandonne le code numérique simple à six chiffres au profit d’un mot de passe alphanumérique complet incluant des caractères spéciaux.
  • Sur Android, l’écran d’appel affiche désormais des détails contextuels sur les numéros absents des contacts, précisant le pays d’origine et les groupes communs afin de limiter les arnaques.

Le service de messagerie WhatsApp franchit le cap d’un milliard d’utilisateurs de passkeys et déploie de nouvelles fonctions de protection contre le piratage de compte. Comme le précise SecurityAffairs, la méthode s’appuie sur la reconnaissance par empreinte, Face ID ou le code de verrouillage de l’appareil pour remplacer les identifiants traditionnels. La mise à jour permet désormais d’enregistrer plusieurs clés de passe sur un même compte pour les personnes naviguant entre iOS et Android. En déplaçant la protection vers des identifiants chiffrés stockés sur l’appareil, l’application réduit la vulnérabilité aux attaques par hameçonnage.

En complément, la filiale de Meta repense la vérification en deux étapes en remplaçant le PIN à six chiffres par un mot de passe alphanumérique étendu. D’après BleepingComputer, cette évolution élimine les combinaisons prévisibles comme 123456 et autorise les caractères spéciaux pour contrecarrer les usurpations après interception du code d’activation. Sur Android, l’écran d’appel signale désormais le pays d’origine du correspondant inconnu et la présence de groupes en commun. Ces ajouts complètent d’autres mesures introduites au début de l’année 2026, telles que la protection renforcée pour les profils exposés et la détection d’usurpations lors du couplage d’appareils.

Ce supplément d’information cherche à contrer l’urgence exploitée par les fraudeurs lors des sollicitations téléphoniques. Selon The Hacker News, ce déploiement fait suite à l’introduction des clés de passe sur Android à l’automne 2023 puis sur iOS au début de l’année 2024. Pour un service réunissant plus de 3 milliards d’utilisateurs, l’adoption à cette échelle confirme la généralisation des méthodes d’authentification sans mot de passe à l’ensemble du grand public.

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Comprendre la clé de passe et son utilisation au quotidien

La clé de passe, communément appelée passkey, remplace les mots de passe traditionnels et les codes envoyés par SMS par un système de vérification chiffré. Au lieu de retenir une suite de caractères ou de recopier un code temporaire, l’utilisateur s’authentifie directement grâce aux capteurs de son appareil. Une paire de clés cryptographiques uniques est générée : la clé publique est stockée sur les serveurs du service, tandis que la clé privée reste strictly confinée dans l’espace sécurisé du smartphone ou de l’ordinateur.

Pour l’activer dans WhatsApp, il suffit d’accéder au menu Réglages, puis d’ouvrir la rubrique Compte et de sélectionner Clés de passe. Lors de la reconnexion ou de la configuration d’un nouvel appareil, l’application sollicite une simple empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou le code de déverrouillage de l’écran. Ce mécanisme élimine le risque de vol d’identifiants par hameçonnage, car la clé de passe ne peut être ni interceptée par un faux site web, ni communiquée par erreur à un tiers.

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