Cybersécurité : 14 actualités majeures du 30 août 2026 (dont Meta)

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Meta a accepté de payer jusqu’à 17,1 milliards de dollars et de modifier en profondeur Facebook et Instagram dans le cadre d’un règlement multietats sur des préjudices allégués aux enfants et adolescents, sous réserve d’approbation judiciaire.

Une unité de cyberdéfense de l’Union européenne a indiqué que des gouvernements étrangers ont tenté de prendre le contrôle de comptes WhatsApp de hauts responsables, via du spearphishing (hameçonnage ciblé) et de l’ingénierie sociale, selon une présentation interne.

Linux a 35 ans : le noyau open source a été annoncé le 25 août 1991 comme un système gratuit pour des clones AT 386/486, rappelant son rôle central dans de nombreuses infrastructures critiques.

La CISA a confirmé que des attaquants ont ciblé plus de 100 systèmes d’eau aux États-Unis durant le mois de juillet, dans un contexte de vague d’attaques soupçonnées d’être liées à l’Iran contre des infrastructures hydrauliques.

Cette semaine met en lumière la pression croissante sur les infrastructures critiques et les environnements numériques à fort usage. Aux États-Unis, la CISA confirme des attaques visant plus de 100 systèmes d’eau en juillet, tandis qu’au Royaume-Uni une centrale de petite taille a été arrêtée après une cyberattaque soupçonnée liée à l’Iran, avec des alertes fédérales évoquant des scripts d’exploitation générés par IA contre des automates industriels Siemens S7. En Europe, des tentatives de prise de contrôle de comptes WhatsApp de hauts responsables sont documentées. En parallèle, la justice et la régulation pèsent sur les acteurs du numérique, et des incidents opérationnels (panne de data center, compromissions en tests red team, botnet) continuent d’impacter services et organisations.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

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