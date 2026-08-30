Faits marquants de la semaine
- Meta a accepté de payer jusqu’à 17,1 milliards de dollars et de modifier en profondeur Facebook et Instagram dans le cadre d’un règlement multietats sur des préjudices allégués aux enfants et adolescents, sous réserve d’approbation judiciaire.
- Une unité de cyberdéfense de l’Union européenne a indiqué que des gouvernements étrangers ont tenté de prendre le contrôle de comptes WhatsApp de hauts responsables, via du spearphishing (hameçonnage ciblé) et de l’ingénierie sociale, selon une présentation interne.
- Linux a 35 ans : le noyau open source a été annoncé le 25 août 1991 comme un système gratuit pour des clones AT 386/486, rappelant son rôle central dans de nombreuses infrastructures critiques.
- La CISA a confirmé que des attaquants ont ciblé plus de 100 systèmes d’eau aux États-Unis durant le mois de juillet, dans un contexte de vague d’attaques soupçonnées d’être liées à l’Iran contre des infrastructures hydrauliques.
Cette semaine met en lumière la pression croissante sur les infrastructures critiques et les environnements numériques à fort usage. Aux États-Unis, la CISA confirme des attaques visant plus de 100 systèmes d’eau en juillet, tandis qu’au Royaume-Uni une centrale de petite taille a été arrêtée après une cyberattaque soupçonnée liée à l’Iran, avec des alertes fédérales évoquant des scripts d’exploitation générés par IA contre des automates industriels Siemens S7. En Europe, des tentatives de prise de contrôle de comptes WhatsApp de hauts responsables sont documentées. En parallèle, la justice et la régulation pèsent sur les acteurs du numérique, et des incidents opérationnels (panne de data center, compromissions en tests red team, botnet) continuent d’impacter services et organisations.
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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine
Meta accepte un règlement de 17,1 milliards de dollars concernant des préjudices présumés causés à des enfants.
Meta a accepté de verser jusqu'à 17,1 milliards de dollars et d'apporter des changements radicaux à Facebook et Instagram dans le cadre d'un accord multilatéral proposé, mettant fin aux poursuites selon lesquelles ses plateformes ont nui aux… Lire la suite
Des pirates informatiques soutenus par des États ont ciblé des responsables européens sur WhatsApp, selon un document.
Des gouvernements étrangers ont tenté de pirater les comptes de messagerie de hauts responsables de l'Union européenne, a indiqué l'unité de cyberdéfense de l'UE dans une présentation interne obtenue par POLITICO. Cette présentation, remise à… Lire la suite
Linux fête ses 35 ans : son noyau open source alimente les infrastructures critiques mondiales
Linux a aujourd'hui 35 ans, témoignant de la dépendance du monde moderne à l'égard d'un noyau open source. Le 25 août 1991, Linus Torvalds, étudiant de 21 ans à l'Université d'Helsinki, annonçait ses travaux sur le groupe… Lire la suite
La CISA confirme que des pirates informatiques ont ciblé plus de 100 réseaux d'eau américains au cours du mois de juillet.
L'avertissement de l'agence fédérale de cybersécurité intervient dans un contexte de vague de cyberattaques présumées, soutenues par l'Iran, ciblant des systèmes d'approvisionnement en eau essentiels à travers les États-Unis. Lire la suite
L'administration Trump a agi illégalement dans sa lutte contre Anthropic, conclut un juge.
La décision radicale de l'administration Trump de qualifier les modèles d'IA d'Anthropic de « risque pour la chaîne d'approvisionnement » en début d'année était illégale, a statué une juge fédérale. « L'invocation fallacieuse de la sécurité nationale… Lire la suite
Une cyberattaque liée à l'Iran a mis hors service une centrale électrique britannique.
Une cyberattaque attribuée à l'Iran a paralysé une centrale électrique britannique. Le gouvernement assure au journal The Reg qu'il n'y a pas de risque pour le système énergétique global. Une cyberattaque, vraisemblablement attribuée à l'Iran, a paralysé… Lire la suite
Le méga-contrat de Meta pourrait changer la donne pour les médias sociaux
Les accords à l'amiable conclus mercredi par Meta avec des États américains pour plusieurs milliards de dollars ouvrent la voie à des changements majeurs dans la protection des enfants sur les réseaux sociaux – un domaine que… Lire la suite
Proton subit une panne majeure de son centre de données, mais affirme qu'aucune donnée utilisateur n'a été perdue.
Proton a subi une panne de service mondiale plus tôt dans la journée suite à une défaillance critique du système de refroidissement de l'un de ses centres de données à Francfort, interrompant l'accès à Proton Mail et… Lire la suite
L'équipe rouge de la CISA a totalement compromis deux organisations d'infrastructures critiques.
Les équipes d'intervention de la CISA ont compromis intégralement deux organisations d'infrastructures critiques. Un SOC a isolé les hôtes en quelques minutes ; l'autre n'a jamais détecté l'intrusion. Lire la suite
Les États-Unis saisissent les noms de domaine d'un botnet chinois utilisé pour pirater la NASA, le ministère de la Justice et le Sénat.
Le ministère de la Justice a déclaré que les saisies de noms de domaine avaient rendu le réseau de zombies et ses serveurs de commande et de contrôle « inopérants », car les noms de domaine étaient… Lire la suite
Les routeurs chinois vendus dans le monde entier contiennent des portes dérobées.
Un nombre incalculable de routeurs ZBT vendus dans le monde entier en tant que produits en marque blanche sont livrés avec plusieurs modules intégrés par le fabricant. Lire la suite
OpenAI a banni des comptes ChatGPT russes soutenant une opération d'influence secrète.
OpenAI a banni des comptes ChatGPT russes soutenant un faux think tank, IBI, qui utilisait des publications générées par l'IA et un faux indice de « souveraineté » pour diffuser des discours pro-russes. OpenAI affirme avoir banni… Lire la suite
AGOV, le login pour les services publics, compte plus de deux millions d’utilisateurs
AGOV est un service de login de la Confédération, des cantons et des communes. Il permet à la population d’accéder de manière simple et sûre à des services en ligne, comme le gestionnaire de service de l’Armée… Lire la suite
Microsoft Teams est devenu un refuge pour les escrocs en Chine
Des fraudeurs exploitent des applications de messagerie d'entreprise comme Teams et Webex pour inciter des victimes chinoises à transférer d'importantes sommes d'argent, ce qui provoque une vague de plaintes. Lire la suite
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