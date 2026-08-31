Alertes zero-day : 14 vulnérabilités critiques du 31 août 2026 (dont ServiceNow)

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine ServiceNow a corrigé quatre failles touchant la ServiceNow AI Platform, dont trois notées 10.0 (CVSS) et exploitables, dans certains cas, par un attaquant non authentifié.

Des attaquants ciblent une chaîne de deux vulnérabilités Microsoft SharePoint permettant l’exécution de code à distance sur des serveurs non corrigés, avec un exploit de type preuve de concept (PoC) mentionné.

Deux vulnérabilités critiques découvertes dans le Contact Discovery Service de Signal pouvaient permettre à un opérateur de serveur malveillant de contourner l’enclave Intel SGX (environnement isolé), jusqu’à lire la mémoire protégée et exécuter du code.

Fin juillet, Oracle a publié 1 449 correctifs, mais une attaque décrite a reposé sur une injection SQL via une application web exposée, puis sur le dépôt d’un outil (khunt) directement dans la base via Java.

La semaine est marquée par une concentration de vulnérabilités critiques et d’exploitations actives, touchant aussi bien des plateformes cloud et collaboratives (ServiceNow, Microsoft SharePoint) que des logiciels d’infrastructure (Citrix NetScaler, Zimbra, PaperCut, Zscaler Client Connector, Ubiquiti UniFi). Plusieurs cas illustrent des risques au-delà du simple correctif, comme une attaque sur serveur Oracle combinant injection SQL et chargement de code Java dans la base, ou des failles dans Signal visant l’isolement Intel SGX. En parallèle, des menaces côté utilisateurs émergent via des extensions Chrome/Edge malveillantes, tandis que des dispositifs connectés (radars routiers) font l’objet d’alertes.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

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