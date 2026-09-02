Les derniers articles
Suivez en direct

AGOV passe le cap des deux millions d’utilisateurs en Suisse

portail agov.ch, ordinateur portable, QR code et clé de sécurité. Crédit: Chancellerie fédérale suisse
L’interface de connexion AGOV, le service d’authentification qui passe le cap des deux millions d’utilisateurs en Suisse. (Crédit : Chancellerie fédérale suisse)
Le service d’authentification suisse AGOV compte désormais plus de deux millions d’usagers et renforce sa sécurité informatique grâce à une prime aux bogues.

TL;DR : L’essentiel

  • Le service d’authentification AGOV a franchi la barre des deux millions de comptes actifs en août 2026. L’outil réunit la Confédération suisse, quatorze cantons et de nombreuses communes pour l’accès aux démarches administratives.
  • La transition progressive vers ce guichet unique s’accélère avec la migration programmée de 2,7 millions de comptes CH-LOGIN d’ici fin 2027. Trois nouveaux cantons, Neuchâtel, Vaud et Saint-Gall, ont rejoint la plateforme cette année.
  • Pour consolider l’infrastructure, un programme permanent de prime aux bogues a permis de corriger 26 vulnérabilités grâce aux signalements de 156 chercheurs en sécurité, gratifiés de 17 000 francs de récompense.

Le système d’authentification officiel AGOV a franchi la barre des deux millions d’utilisateurs actifs en Suisse au mois d’août 2026, selon un bilan publié par la Chancellerie fédérale. Lancée début 2024 sous la direction de l’Administration numérique suisse, la plateforme centralise l’accès aux démarches en ligne de la Confédération, de quinze cantons et de multiples communes. Le service permet aux citoyens de remplir leur déclaration d’impôts ou de gérer leur dossier militaire. L’extension continue du réseau cantonal, concrétisée en 2026 par l’adhésion de Neuchâtel, (+ Vaud) et de Saint-Gall, explique cette hausse rapide de fréquentation, passée d’un million de comptes en décembre 2025 à exactement 2 077 481 utilisateurs enregistrés le 24 août 2026.

Cette progression s’amplifie avec le transfert en cours de 2,7 millions de comptes CH-LOGIN vers la nouvelle infrastructure, un chantier de migration étalé jusqu’à la fin de l’année 2027. Parallèlement à ces intégrations, l’application mobile AGOV access évolue pour proposer la création directe de compte ainsi qu’un processus simplifié de récupération d’accès. L’éditeur prévoit d’ouvrir l’application d’ici la fin de l’année aux systèmes d’exploitation alternatifs basés sur Android comme GrapheneOS, avec la possibilité d’installer le logiciel en dehors du magasin Google Play Store.

Pour prémunir l’écosystème contre les risques d’intrusions malveillantes, les responsables du projet ont pérennisé un programme public de primes aux bogues (bug bounty) initié en décembre 2025. Cette démarche de recherche participative de vulnérabilités a réuni 156 hackers éthiques dont les travaux ont permis de corriger 26 vulnérabilités informatiques. Un montant global de 17 000 francs de récompense a rémunéré ces signalements techniques, consolidant la sécurité de l’ensemble du dispositif avant l’arrivée programmée de nouvelles administrations cantonales.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

Cette veille vous a fait gagner du temps ?
Aidez DCOD à payer ses serveurs et à rester 100% gratuit et indépendant.

☕ Offrir un café
Etiquettes

Fondateur et éditeur de DCOD - Restons en contact !

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Page frontale du livre Hacking et Cybersécurité Mégapoche pour les Nuls

Hacking et Cybersécurité Mégapoche pour les Nuls

Protéger-vous des hackers en déjouant toutes leurs techniques d'espionnage et d'intrusions et mettez en place une stratégie de cybersécurité dans votre entreprise grâce à ce livre 2 en 1.

📘 Voir sur Amazon

Le pirate informatique et l'État : cyberattaques et nouvelle normalité géopolitique (édition anglaise)

Riche en informations exclusives issues d'entretiens avec des acteurs clés de la défense et de la cybersécurité, de documents déclassifiés et d'analyses approfondies de rapports d'entreprises, « The Hacker and the State » explore la véritable compétition géopolitique de l'ère numérique et révèle des détails méconnus sur la manière dont la Chine, la Russie, la Corée du Nord, le Royaume-Uni et les États-Unis se piratent mutuellement dans une lutte acharnée pour la domination.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Les Secrets du Darknet

Les Secrets du Darknet

Écrit par DarkExplorer, un ancien hacker repenti, ce guide complet vous offre une plongée fascinante dans les coulisses du Darknet, ainsi que les outils et les techniques nécessaires pour naviguer en toute sécurité dans cet univers souvent dangereux et mystérieux.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article peuvent provenir de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur le cadre d’utilisation.