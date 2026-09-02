AGOV passe le cap des deux millions d’utilisateurs en Suisse

Le service d’authentification suisse AGOV compte désormais plus de deux millions d’usagers et renforce sa sécurité informatique grâce à une prime aux bogues.

TL;DR : L’essentiel Le service d’authentification AGOV a franchi la barre des deux millions de comptes actifs en août 2026. L’outil réunit la Confédération suisse, quatorze cantons et de nombreuses communes pour l’accès aux démarches administratives.

La transition progressive vers ce guichet unique s’accélère avec la migration programmée de 2,7 millions de comptes CH-LOGIN d’ici fin 2027. Trois nouveaux cantons, Neuchâtel, Vaud et Saint-Gall, ont rejoint la plateforme cette année.

Pour consolider l’infrastructure, un programme permanent de prime aux bogues a permis de corriger 26 vulnérabilités grâce aux signalements de 156 chercheurs en sécurité, gratifiés de 17 000 francs de récompense.

Le système d’authentification officiel AGOV a franchi la barre des deux millions d’utilisateurs actifs en Suisse au mois d’août 2026, selon un bilan publié par la Chancellerie fédérale. Lancée début 2024 sous la direction de l’Administration numérique suisse, la plateforme centralise l’accès aux démarches en ligne de la Confédération, de quinze cantons et de multiples communes. Le service permet aux citoyens de remplir leur déclaration d’impôts ou de gérer leur dossier militaire. L’extension continue du réseau cantonal, concrétisée en 2026 par l’adhésion de Neuchâtel, (+ Vaud) et de Saint-Gall, explique cette hausse rapide de fréquentation, passée d’un million de comptes en décembre 2025 à exactement 2 077 481 utilisateurs enregistrés le 24 août 2026.

Cette progression s’amplifie avec le transfert en cours de 2,7 millions de comptes CH-LOGIN vers la nouvelle infrastructure, un chantier de migration étalé jusqu’à la fin de l’année 2027. Parallèlement à ces intégrations, l’application mobile AGOV access évolue pour proposer la création directe de compte ainsi qu’un processus simplifié de récupération d’accès. L’éditeur prévoit d’ouvrir l’application d’ici la fin de l’année aux systèmes d’exploitation alternatifs basés sur Android comme GrapheneOS, avec la possibilité d’installer le logiciel en dehors du magasin Google Play Store.

Pour prémunir l’écosystème contre les risques d’intrusions malveillantes, les responsables du projet ont pérennisé un programme public de primes aux bogues (bug bounty) initié en décembre 2025. Cette démarche de recherche participative de vulnérabilités a réuni 156 hackers éthiques dont les travaux ont permis de corriger 26 vulnérabilités informatiques. Un montant global de 17 000 francs de récompense a rémunéré ces signalements techniques, consolidant la sécurité de l’ensemble du dispositif avant l’arrivée programmée de nouvelles administrations cantonales.

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