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CryptoPro : neuf vulnérabilités qui exposent les GAB

Utilisation d'un guichet automatique bancaire (GAB) concerné par neuf vulnérabilités du logiciel CryptoPro.
Neuf vulnérabilités corrigées dans CryptoPro Secure Disk exposent le chiffrement de nombreux guichets automatiques bancaires (GAB) et équipements.

TL;DR : L’essentiel

  • Un chercheur en cybersécurité a découvert neuf vulnérabilités dans le logiciel de chiffrement CryptoPro Secure Disk, un composant central utilisé pour protéger les guichets automatiques bancaires et d’autres systèmes embarqués.
  • Ces failles permettaient aux attaquants de contourner les vérifications d’intégrité avant le démarrage du système et d’accéder pleinement aux données stockées sur les appareils informatiques protégés.
  • L’éditeur CryptWare a publié des correctifs en novembre et décembre, tandis que des constructeurs comme Diebold Nixdorf ont mis à jour leurs solutions associées.

Un chercheur en cybersécurité a révélé l’existence de neuf vulnérabilités corrigées au sein du logiciel de chiffrement CryptoPro Secure Disk, conçu par la firme allemande CryptWare. Ces failles permettaient de passer outre les vérifications d’intégrité au démarrage et d’accéder directement aux données chiffrées avant toute authentification du système. L’éditeur logiciel a déployé des correctifs en deux étapes, en novembre puis en décembre, afin d’éliminer les risques de compromission sur les équipements exposés.

Comme le rapporte Wired, le produit est commercialisé auprès des fabricants d’automates bancaires et s’intègre notamment à la suite Vynamic Security Suite développée par Diebold Nixdorf. L’un des porte-parole du constructeur a précisé que seules deux failles concernaient directement leur module Vynamic Security Hard Disk Encryption, et qu’une mise à jour corrective a été diffusée en décembre. Au-delà des réseaux bancaires, le composant est déployé auprès de plusieurs centaines de clients dans les secteurs de l’automobile, de la santé, de l’industrie et des agences gouvernementales sous environnement Microsoft Windows.

L’éditeur n’a publié aucun bulletin de sécurité public, mais a informé ses clients à l’avance grâce à des contrats de maintenance dédiés. Cette diffusion préalable a permis de rendre la version corrigée disponible avant sa présentation officielle aux conférences Black Hat et Defcon à Las Vegas en août. L’implication dépasse ainsi le secteur bancaire, le logiciel sécurisant des centaines d’infrastructures critiques sous Microsoft Windows dans l’automobile, la santé et les agences gouvernementales.

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