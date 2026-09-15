IDScan confirme le vol de 153 millions de permis de conduire

Après la vente de 153 millions de permis nord-américains, le spécialiste américain de l’identité IDScan a confirmé une intrusion dans son cloud.

TL;DR : L’essentiel Une intrusion dans l’infrastructure cloud d’IDScan a permis à des tiers non autorisés d’accéder aux données personnelles et aux documents d’identité de clients américains et canadiens, incluant leurs noms complets et leurs numéros de pièces officielles.

Une plateforme clandestine baptisée Nexus a mis en vente l’accès aux scans de 153 millions de permis de conduire américains et canadiens, ainsi qu’à 10 millions de cartes d’identité et 579 000 cartes médicales.

L’entreprise basée en Louisiane fait face à plusieurs actions en justice collectives, tandis que la police fédérale américaine mène une enquête sur cette compromission qui touche également des hauts responsables gouvernementaux.

L’entreprise spécialisée dans la vérification d’identité IDScan a confirmé avoir subi une intrusion informatique ayant permis l’accès à des données issues de permis de conduire stockés sur ses serveurs cloud. Comme l’a révélé TechCrunch, la société a reconnu l’incident après le signalement public d’une fuite massive d’informations comprenant des noms complets, des numéros de pièces officielles et des photographies de citoyens américains et canadiens. Les enregistrements comprenaient également les dossiers de hauts responsables gouvernementaux, dont le secrétaire à la Défense des États-Unis.

Selon les informations documentées par BleepingComputer, la base de données a d’abord émergé sur une plateforme clandestine baptisée Nexus, qui monnayait des recherches ciblées parmi 10 millions de cartes d’identité, 3 millions de documents de voyage et 579 000 cartes médicales. La technologie d’IDScan est habituellement déployée par des loueurs de véhicules, des banques ou des commerces spécialisés pour contrôler automatiquement la validité des pièces d’identité physiques. Bien que ce portail criminel ait fermé ses portes peu après les premières révélations, plusieurs cybercriminels affirment détenir des copies du jeu de données pour les revendre sur les réseaux clandestins.

La société américaine fait désormais l’objet de plusieurs recours collectifs en justice, alors qu’elle avait initialement configuré son avis de sécurité avec une directive technique pour masquer sa publication aux moteurs de recherche. La police fédérale américaine mène des investigations aux côtés d’experts tiers mandatés par l’entreprise pour évaluer la portée exacte de l’incident. IDScan fournit désormais des prestations d’assistance et de surveillance du crédit aux personnes dont les informations ont été exposées sans autorisation.

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