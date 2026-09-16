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Patch Tuesday : record historique de 974 correctifs Microsoft

Logo Microsoft aux carrés de couleur vive devant un ordinateur portable affichant des cadenas numériques de cybersécurité en surimpression bleue.
Avec 974 vulnérabilités corrigées en septembre, Microsoft pulvérise son record mensuel de mises à jour de sécurité et alerte sur deux failles zero-day actives.

TL;DR : L’essentiel

  • La mise à jour de septembre 2026 atteint un record  pour Microsoft avec 974 failles traitées en un seul mois, dépassant les volumes annuels passés grâce au recours massif à l’intelligence artificielle pour l’audit de code.
  • Parmi ces correctifs figurent deux failles zero-day déjà exploitées sur Windows, permettant à un pirate de prendre le contrôle intégral d’un système après une intrusion initiale sans éveiller les soupçons.
  • Le lot comprend également une vingtaine de vulnérabilités capables de se propager toutes seules sur les réseaux locaux sans interaction humaine, dont une faiblesse critique au sein du serveur DNS de Windows.

Pour son Patch Tuesday de septembre 2026, Microsoft a pulvérisé son record historique en publiant des correctifs pour 974 vulnérabilités logicielles en une seule mise à jour. Ce volume mensuel dépasse les totaux annuels observés par le passé et porte le bilan de l’année à plus de 2 600 failles colmatées. Comme l’observe Dark Reading, le système d’exploitation Windows concentre à lui seul 723 correctifs, tandis que près de 45% des brèches comblées concernent des élévations de privilèges et environ un quart touchent l’exécution de code à distance.

L’urgence opérationnelle se focalise sur deux failles zero-day déjà exploitées sur le terrain, documentées par SecurityAffairs. Identifiées sous les références CVE-2026-85880 et CVE-2026-81963, elles touchent respectivement le composant de communication locale ALPC et le module de mise à jour de Windows, permettant à un intrus déjà présent de s’octroyer les droits administrateur les plus élevés. Les alertes ciblent également une vingtaine d’anomalies autonomes capables d’infecter un réseau d’entreprise sans la moindre action d’un utilisateur, à l’image d’un bogue critique niché dans le serveur DNS de Windows, ainsi qu’une faiblesse dans Microsoft Exchange Server autorisant l’usurpation intégrale des boîtes de messagerie.

Cette avalanche de correctifs s’explique par l’intégration d’outils d’intelligence artificielle dans l’examen du code, une méthode désormais adoptée par l’ensemble des géants du logiciel. Comme le souligne Krebs on Security, cette multiplication des alertes impose une charge humaine considérable aux équipes informatiques, contraintes de tester chaque mise à jour avant déploiement pour éviter de bloquer leurs applications internes. Les analystes soulignent toutefois que cette prolifération de signalements automatisés n’a pas entraîné de flambée équivalente d’attaques actives, incitant les gestionnaires de parc à hiérarchiser en priorité logiquement les composants réellement exposés.

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