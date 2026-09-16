Les derniers articles
Suivez en direct

Liquid Network : un pirate restitue 3 400 bitcoins après un vol

Logo de Liquid Network sous forme de vague turquoise au centre, entouré de pièces de monnaie Bitcoin physiques sur fond de graphiques boursiers de cryptomonnaies.
Liquid Network a récupéré 3 400 bitcoins détournés par un pirate informatique après avoir corrigé en urgence une faille dans le logiciel Elements.

TL;DR : L’essentiel

  • Un pirate a dérobé 4 000 bitcoins sur le portefeuille de la fédération Liquid Network avant d’en restituer environ 85% à la suite d’un correctif de sécurité déployé par les équipes de Blockstream.
  • L’auteur de l’attaque a exploité une faille du logiciel Elements pour émettre des jetons non garantis et ordonner un retrait valide de fonds réels, sans compromettre les clés cryptographiques du réseau.
  • Les communications directes sur la chaîne de blocs ont permis la restitution de 3 400 bitcoins, tandis que près de 600 unités restent entre les mains de l’assaillant pendant la mise à l’arrêt du service.

Liquid Network a suspendu l’ensemble de ses opérations après la disparition de 4 000 bitcoins de son portefeuille partagé, comme le détaille SecurityWeek. Ce protocole annexe, conçu par la société Blockstream pour faciliter les échanges rapides entre plateformes de négociation, a subi une ponction massive représentant environ 320 millions de dollars. L’assaillant a toutefois revendiqué une démarche de sécurité défensive en exigeant la résolution immédiate du défaut sous-jacent avant tout remboursement. Les vérifications techniques ont révélé une anomalie dans le logiciel Elements, qui a permis au pirate de créer artificiellement 4 000 jetons équivalents sans déposer la garantie nécessaire en amont.

Le transfert des fonds s’est produit via la plateforme d’échange SideSwap, qui a converti ces jetons synthétiques en actifs Bitcoin authentiques au moyen d’un mécanisme de sortie automatisé. Ni la clé de validation ni les serveurs du service de conversion n’ont été compromis lors de l’opération, confirmant que l’incident découle uniquement d’une faille logique. Selon The Block, les échanges entre l’assaillant et l’entreprise se sont déroulés publiquement au sein même des registres transactionnels, à l’aide de données chiffrées par clé PGP. Après la mise à jour des serveurs passerelles de l’infrastructure, le hacker a transféré 3 400 bitcoins vers l’adresse d’origine au bloc 965 950.

L’auteur de l’intrusion conserve près de 600 bitcoins dans son propre portefeuille numérique, ce qui correspond à une valeur résiduelle d’environ 47 millions de dollars. Comme le souligne TechCrunch, ce dossier figure parmi les plus importants détournements de cryptomonnaies enregistrés cette année. Les dépôts et retraits demeurent suspendus sur les places de marché partenaires pendant que les membres de la fédération réparent une désynchronisation de la chaîne de blocs et préparent le redémarrage sécurisé des services associés.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

Pour approfondir le sujet

THORChain : Le réseau crypto qui masque les fonds volés

THORChain : Le réseau crypto qui masque les fonds volés

dcod.ch

Le protocole décentralisé THORChain a facilité le transfert de près d'un milliard de dollars issus d'un piratage majeur de plateforme crypto. Lire la suite

Record vols crypto 2025 : 158 milliards dérobés via Bybit et LastPass

Record vols crypto 2025 : 158 milliards dérobés via Bybit et LastPass

dcod.ch

Le rapport crypto criminalité 2026 révèle un record de vols crypto en 2025 : 158 milliards de dollars perdus. Du piratage Bybit 2025 à la faille LastPass crypto, analysez les menaces. Lire la suite

Serveurs, API, temps de veille...
DCOD est indépendant et sans revenus. Soutenez le site pour l'aider à couvrir ses frais techniques.

☕ Contribuer aux frais
Etiquettes

Fondateur et éditeur de DCOD - Restons en contact !

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Le pirate informatique et l'État : cyberattaques et nouvelle normalité géopolitique (édition anglaise)

Riche en informations exclusives issues d'entretiens avec des acteurs clés de la défense et de la cybersécurité, de documents déclassifiés et d'analyses approfondies de rapports d'entreprises, « The Hacker and the State » explore la véritable compétition géopolitique de l'ère numérique et révèle des détails méconnus sur la manière dont la Chine, la Russie, la Corée du Nord, le Royaume-Uni et les États-Unis se piratent mutuellement dans une lutte acharnée pour la domination.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre 100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

Vous êtes-vous déjà demandé comment les hackers parviennent à pénétrer des systèmes apparemment sécurisés ? Pourquoi entendons-nous tant parler des botnets et que peuvent-ils vraiment faire ? Et qu'en est-il de ce fameux quantum computing qui menace de bouleverser la cryptographie ?

📘 Voir sur Amazon
Ethical Hacking

Sécurité informatique - Ethical Hacking

Ce livre a pour objectif d'initier le lecteur aux techniques des attaquants pour lui apprendre comment se défendre. Cette nouvelle édition tient compte de l'actualité en matière de sécurité informatique et voit l'apparition de trois nouveaux chapitres qui traitent de la sécurité des mobiles, des voitures connectées et de l'étude des malwares.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article peuvent provenir de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur le cadre d’utilisation.