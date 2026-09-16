Liquid Network : un pirate restitue 3 400 bitcoins après un vol

Liquid Network a récupéré 3 400 bitcoins détournés par un pirate informatique après avoir corrigé en urgence une faille dans le logiciel Elements.

TL;DR : L’essentiel Un pirate a dérobé 4 000 bitcoins sur le portefeuille de la fédération Liquid Network avant d’en restituer environ 85% à la suite d’un correctif de sécurité déployé par les équipes de Blockstream.

L’auteur de l’attaque a exploité une faille du logiciel Elements pour émettre des jetons non garantis et ordonner un retrait valide de fonds réels, sans compromettre les clés cryptographiques du réseau.

Les communications directes sur la chaîne de blocs ont permis la restitution de 3 400 bitcoins, tandis que près de 600 unités restent entre les mains de l’assaillant pendant la mise à l’arrêt du service.

Liquid Network a suspendu l’ensemble de ses opérations après la disparition de 4 000 bitcoins de son portefeuille partagé, comme le détaille SecurityWeek. Ce protocole annexe, conçu par la société Blockstream pour faciliter les échanges rapides entre plateformes de négociation, a subi une ponction massive représentant environ 320 millions de dollars. L’assaillant a toutefois revendiqué une démarche de sécurité défensive en exigeant la résolution immédiate du défaut sous-jacent avant tout remboursement. Les vérifications techniques ont révélé une anomalie dans le logiciel Elements, qui a permis au pirate de créer artificiellement 4 000 jetons équivalents sans déposer la garantie nécessaire en amont.

Le transfert des fonds s’est produit via la plateforme d’échange SideSwap, qui a converti ces jetons synthétiques en actifs Bitcoin authentiques au moyen d’un mécanisme de sortie automatisé. Ni la clé de validation ni les serveurs du service de conversion n’ont été compromis lors de l’opération, confirmant que l’incident découle uniquement d’une faille logique. Selon The Block, les échanges entre l’assaillant et l’entreprise se sont déroulés publiquement au sein même des registres transactionnels, à l’aide de données chiffrées par clé PGP. Après la mise à jour des serveurs passerelles de l’infrastructure, le hacker a transféré 3 400 bitcoins vers l’adresse d’origine au bloc 965 950.

L’auteur de l’intrusion conserve près de 600 bitcoins dans son propre portefeuille numérique, ce qui correspond à une valeur résiduelle d’environ 47 millions de dollars. Comme le souligne TechCrunch, ce dossier figure parmi les plus importants détournements de cryptomonnaies enregistrés cette année. Les dépôts et retraits demeurent suspendus sur les places de marché partenaires pendant que les membres de la fédération réparent une désynchronisation de la chaîne de blocs et préparent le redémarrage sécurisé des services associés.

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