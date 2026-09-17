OTAN : la Russie multiplie les attaques en zone grise en Europe

Moscou intensifie ses opérations en zone grise en Europe pour freiner l’aide à l’Ukraine, multipliant sabotages et incursions aériennes ciblées.

TL;DR : L’essentiel Les incursions d’engins sans pilote et les actes de sabotage attribués à Moscou sont passés d’une dizaine par mois à environ 15 actions mensuelles depuis avril, visant directement les infrastructures logistiques et industrielles des pays européens.

Des engins explosifs ont été découverts dans un aéroport allemand, tandis que des piratages de caméras connectées et des incendies criminels ont ciblé des sites de défense en Estonie et plusieurs usines de munitions en Europe.

Face à ces déstabilisations destinées à semer l’inquiétude et à freiner les livraisons d’armes, les services de renseignement occidentaux craignent un durcissement de ces actions asymétriques pouvant aller jusqu’à tester la solidarité de l’Alliance atlantique.

Les autorités européennes font face à une intensification marquée des attaques en zone grise menées par la Russie contre plusieurs pays membres de l’OTAN pour fragiliser le soutien occidental à l’Ukraine. Selon une enquête publiée par The Wall Street Journal, le centre ukrainien Sahaidachnyi Security Center a recensé une progression de ces actes hostiles, passés d’un maximum d’une dizaine par mois depuis 2024 à environ 15 incidents mensuels depuis avril. Ces opérations asymétriques mêlent intrusions d’engins télépilotés dans l’espace aérien, actes de sabotage industriel et campagnes d’espionnage numérique destinées à entraver les chaînes d’approvisionnement militaires.

Sur le terrain, ces méthodes clandestines s’appuient sur le recrutement d’agents locaux via l’application Telegram pour exécuter des actes de vandalisme et de surveillance. Trois engins piégés ont ainsi été repérés aux abords de l’aéroport allemand de Leipzig, dont un dissimulé directement sous un avion-cargo ukrainien. Aux Pays-Bas, les services de renseignement ont révélé le piratage de caméras connectées pour observer les flux logistiques d’assistance, tandis que l’Estonie a ouvert une enquête sur l’incendie criminel ayant visé l’entreprise de défense Milrem Robotics. La Roumanie a de son côté abattu trois appareils sans pilote ayant violé son espace souverain, après qu’un aéronef similaire a déclenché un incendie sur le toit d’un immeuble d’habitation à Galati.

Cette montée des tensions a provoqué une riposte institutionnelle et diplomatique directe. Le directeur de la CIA a effectué un déplacement récemment à Moscou pour rappeler la détermination des États-Unis à défendre l’ensemble de leurs partenaires, tandis que Bucarest a expulsé un diplomate russe à la suite des incursions répétées. Alors que les rapports des services de renseignement américains anticipent de nouvelles tentatives de déstabilisation à l’approche de scrutins électoraux en France, en Allemagne ou en Pologne, les pays du flanc oriental de l’OTAN ont accru leurs budgets militaires et maintenu l’intégralité de leurs livraisons.

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