Proton intègre le modèle libre suisse Apertus dans Lumo

Proton intègre le modèle de langage ouvert suisse Apertus 1.5 dans son assistant Lumo pour offrir une nouvelle alternative souveraine axée sur la confidentialité.

TL;DR : L’essentiel L’entreprise suisse Proton a conclu un partenariat avec les équipes de recherche académiques d’Apertus pour intégrer le modèle de langage ouvert Apertus 1.5 directement dans son assistant d’intelligence artificielle Lumo.

Cette intégration permet aux dizaines de millions d’utilisateurs de Lumo de sélectionner ce modèle d’apprentissage automatique et de transmettre volontairement des retours anonymisés pour perfectionner ses futures versions.

Le modèle Apertus 1.5, distribué sous licence libre Apache 2.0, a été entraîné sur le supercalculateur Alps avec des données publiques respectant les demandes de retrait de données personnelles.

L’entreprise technologique Proton a intégré le modèle de langage ouvert Apertus 1.5 au sein de son assistant d’intelligence artificielle Lumo, comme l’annonce le communiqué de l’ETH Zurich. Conçu par des chercheurs de l’EPFL, de l’ETH Zurich et du Centre national suisse de calcul scientifique, ce modèle constitue un programme d’apprentissage linguistique entraîné sur le supercalculateur Alps pour traiter et générer du texte. L’application Lumo, développée en Suisse comme une solution concurrente aux assistants conversationnels américains et chinois, met désormais cette technologie à disposition de plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs tout en conservant son dispositif de chiffrement sans accès, où seul l’utilisateur détient la clé pour lire ses propres messages.

Dans l’interface de Lumo, les utilisateurs peuvent désormais sélectionner le modèle suisse ouvert Apertus 1.5 aux côtés des modèles propriétaires de Proton.

Cette mise en production apporte aux chercheurs universitaires un volume inédit de données d’usage direct, un avantage jusqu’ici réservé aux grands acteurs commerciaux de la tech. Les utilisateurs de Lumo peuvent activer Apertus 1.5 et choisir de partager volontairement des retours d’expérience anonymisés avec l’équipe de recherche. L’ensemble des instructions logicielles du projet est publié sous licence libre Apache 2.0, ce qui autorise les entreprises et les institutions publiques à auditer, adapter et déployer librement la technologie. L’entraînement s’appuie uniquement sur des informations publiques, en retirant automatiquement les données à caractère personnel et en respectant les demandes d’exclusion émises par les sites web, y compris de manière rétroactive.

Lancé en septembre 2025 comme un projet universitaire, Apertus 1.5 a progressivement étendu sa présence dans des environnements d’exploitation professionnels sur site et des services infonuagiques tiers. Le modèle compte déjà des déploiements chez l’opérateur Swisscom pour des outils professionnels, chez l’hébergeur Infomaniak au sein de son assistant mobile Euria, ainsi que sur les infrastructures de Featherless.ai, Helvetra ou Safe Swiss Cloud. L’intégration au sein de Lumo souhaite raccourcir la boucle entre le développement en laboratoire et l’utilisation quotidienne, en confrontant le système souverain européen aux exigences pratiques d’un large public.

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