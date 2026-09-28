Kiteworks éteint ses serveurs pour devancer une cyberattaque

Averti par les autorités d’un assaut imminent, l’éditeur Kiteworks ordonne l’extinction préventive de ses serveurs de transfert durant neuf heures ce weekend.

TL;DR : L’essentiel L’éditeur de transfert de fichiers Kiteworks a enjoint ses clients d’éteindre leurs serveurs pendant neuf heures ce weekend. Cette mise hors ligne préventive fait suite à des renseignements crédibles transmis par les autorités fédérales concernant une attaque imminente.

La consigne varie selon l’hébergement : Kiteworks désactive directement les instances cloud qu’elle gère, tandis que les organisations exploitant la solution sur site, sur AWS ou Azure doivent couper elles-mêmes leurs infrastructures locales face au risque de faille zero-day.

L’arrêt imposé a aussitôt perturbé les opérations des utilisateurs, notamment dans le secteur hospitalier où les échanges avec les patients ont été bloqués, alors que plus d’un millier d’installations Kiteworks restaient visibles sur Internet.

L’éditeur de logiciels d’échange de fichiers Kiteworks a demandé à ses clients d’interrompre l’activité de leurs serveurs pendant neuf heures pour parer à une cyberattaque imminente. Selon les informations partagées par BleepingComputer, cette mise hors ligne préventive s’est calquée sur le fuseau horaire local de chaque client durant le weekend du samedi 26 septembre 2026. L’avertissement communiqué par les autorités de renseignement fédérales a poussé la société à réclamer cette déconnexion générale, même pour les machines non reliées directement au réseau public. Dans son communiqué, l’entreprise a précisé la répartition des rôles : elle coupe elle-même les serveurs qu’elle héberge, mais enjoint aux organisations gérant leur propre infrastructure sur site ou chez les fournisseurs AWS et Azure d’éteindre manuellement leurs systèmes. Kiteworks assure par ailleurs qu’aucune intrusion n’a touché ses parcs et que sa version 9.5.1 comble toutes les failles connues.

Pour justifier un arrêt aussi radical, le support technique a évoqué la crainte d’une faille de type zero-day, c’est-à-dire une vulnérabilité encore inconnue du fabricant qui empêche de concevoir un correctif avant que des attaquants ne l’exploitent. Le responsable de la sécurité informatique a confirmé l’existence de signalements policiers crédibles, sans préciser quelles agences judiciaires avaient sonné l’alarme. Cette grande prudence s’explique par la nature des plateformes de transfert, prisées des entreprises et des administrations pour acheminer des fichiers stratégiques. Avant son changement de nom fin 2021, l’entreprise, alors baptisée Accellion, avait déjà vu son outil compromis par des maîtres-chanteurs qui avaient dérobé les données de centaines de structures.

L’onde de choc opérationnelle s’est rapidement fait sentir chez les clients, comme le relate TechCrunch. Dans le secteur médical, un établissement a coupé immédiatement son serveur, provoquant des retards dans les échanges entre les soignants et leurs patients. Malgré les consignes d’extinction, un chercheur a dénombré au moins un millier d’installations Kiteworks toujours visibles sur Internet durant cette fenêtre critique. Interrogées sur cette menace imminente, l’agence américaine de cybersécurité CISA et la police fédérale du FBI ont toutes deux refusé d’apporter le moindre commentaire officiel.

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