Data leaks : 14 fuites de données majeures du 8 octobre 2026 (dont ShinyHunters)

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Le groupe cybercriminel ShinyHunters affirme ne pas vouloir publier des données sensibles d’employés du FBI qu’il dit avoir volées. L’agence enquête sur des claims liés à FBIJobs.gov, sans clarification sur suppression des enregistrements.

Des journaux d’infostealers (malware qui vole mots de passe et sessions) ont exposé des identifiants et sessions de comptes d’intelligence artificielle liés à plus de 80 000 domaines d’entreprises, avec des risques évoqués de LLMjacking.

Un « moteur de recherche pirate » de type lookup donnerait accès à des données personnelles de millions de Français, dont les numéros de téléphone de candidats à la présidentielle 2027, en exploitant des fuites de données.

Plus de 543 000 identifiants encore valides ont été retrouvés dans des dépôts publics GitHub en juillet, malgré Push Protection. La médiane d’exposition atteint 784 jours, après analyse de 224 millions de dépôts.

Plusieurs incidents de la semaine illustrent l’exposition massive d’identifiants et de données personnelles, via des fuites directes, des dépôts publics et des accès non autorisés. ShinyHunters revendique une intrusion touchant des données d’employés du FBI, tandis que des infostealers ont compromis des accès à des comptes d’IA associés à plus de 80 000 domaines. Une étude recense aussi plus de 543 000 secrets valides sur GitHub. En parallèle, des fuites et compromissions sont signalées dans des administrations (impôts en France, Pentagon/DMDC), la santé (Medicaid à Washington), les transports (ransomware au Japon), ainsi que dans des services et organisations en Europe.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

ShinyHunters affirme qu'il ne publiera pas les données du FBI Le groupe cybercriminel ShinyHunters a déclaré lundi qu'il n'avait pas l'intention de publier les masses de données sensibles d'employés du FBI qu'il affirme avoir volées, qualifiant sa confrontation avec le bureau de « campagne marketing » après… Lire la suite

Plus de 543 000 identifiants valides exposés dans des dépôts GitHub publics. Plus de 543 000 identifiants valides exposés dans des dépôts GitHub publics Plus de 543 000 identifiants exposés dans des dépôts GitHub publics étaient encore valides en juillet, malgré les mesures de sécurité mises en place par la plateforme… Lire la suite