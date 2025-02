Cyberattaques en série : un hacker adolescent arrêté

Un jeune hacker de 18 ans a été arrêté pour avoir mené plus de 40 cyberattaques ciblant des institutions gouvernementales en Espagne et aux États-Unis.

Une enquête de grande ampleur sur des attaques ciblant l’OTAN et les institutions gouvernementales

Un jeune hacker de 18 ans, connu sous plusieurs pseudonymes sur des forums du dark web, a été arrêté par la police espagnole dans la ville de Calpe (Alicante). Il est accusé d’avoir mené plus de 40 cyberattaques contre des organisations stratégiques en Espagne et aux États-Unis, notamment l’OTAN, l’armée américaine et plusieurs ministères espagnols.

L’enquête a débuté au début de l’année 2024, lorsqu’un forum cybercriminel a publié des données volées à une association d’entreprises de Madrid. Les autorités espagnoles, en collaboration avec Europol et le Homeland Security Investigations (HSI) des États-Unis, ont identifié le suspect après une analyse approfondie des intrusions.

Lors de son arrestation, la police espagnole a saisi du matériel informatique ainsi que des cryptomonnaies. Le suspect a été présenté devant un tribunal, puis remis en liberté sous conditions avec confiscation de son passeport pour l’empêcher de quitter le pays.

Des institutions gouvernementales et militaires parmi les cibles

Les cyberattaques menées par le suspect ont affecté de nombreuses institutions publiques et privées. Parmi les victimes figurent la Garde civile, le ministère de la Défense espagnol, la Monnaie nationale et l’OTAN. Aux États-Unis, des bases de données de l’armée et d’autres organismes gouvernementaux ont été compromises.

Le hacker utilisait des outils de messagerie et de navigation anonymes pour masquer son identité, compliquant ainsi sa traque par les forces de l’ordre. Les enquêteurs ont découvert qu’il avait accès à des bases de données contenant des informations personnelles d’employés et de clients, ainsi que des documents internes, qu’il revendait ou publiait sur des forums cybercriminels.

L’exploitation de données sensibles et l’enjeu de la cybersécurité

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a confirmé avoir été victime d’une brèche de données liée au suspect. Celui-ci avait affirmé détenir 42 000 documents contenant des informations personnelles sensibles. Après vérification, l’OACI a déclaré que près de 12’000 individus étaient affectés, leurs données comprenant noms, adresses e-mail, dates de naissance et historiques professionnels.

Ce type d’attaque s’inscrit dans une stratégie plus large d’espionnage cybernétique, où les pirates ne cherchent pas uniquement à perturber des infrastructures informatiques, mais également à collecter des renseignements précis sur des individus et des organisations.

