Une opération mondiale stoppe les outils pour contourner les antivirus

Une opération mondiale neutralise AVCheck et ses services, outils clés des cybercriminels pour échapper aux antivirus et diffuser leurs malwares en toute discrétion.

Le 27 mai 2025, les forces de l’ordre de plusieurs pays ont porté un coup majeur à l’écosystème cybercriminel en saisissant les domaines de plusieurs services de cryptage et de contre-antivirus (CAV), notamment AvCheck[.]net, Cryptor[.]biz et Crypt[.]guru. Comme mentionné dans l’article de Security Affairs ci-dessous, cette initiative, baptisée Operation Endgame, s’inscrit dans une stratégie globale de démantèlement des infrastructures facilitant le déploiement de logiciels malveillants.

Des services au cœur de l’arsenal des cybercriminels

Les services CAV comme AVCheck permettaient aux cybercriminels de tester leurs malwares contre de multiples moteurs antivirus, sans déclencher d’alerte. Une fois leur code validé comme « indétectable », ils pouvaient le déployer en toute discrétion dans des campagnes d’intrusion ou de rançongiciels. Les services de « crypting » tels que Cryptor et Crypt.guru allaient plus loin en rendant le malware opaque pour les outils d’analyse, via des techniques d’obfuscation et de chiffrement.

Cette double stratégie – tester puis dissimuler – constitue une étape essentielle dans la chaîne de production de logiciels malveillants. Elle permet à des acteurs malveillants, parfois peu techniques, de se procurer des outils optimisés pour contourner les défenses les plus avancées.

Une coopération policière internationale inédite

L’opération, coordonnée par le Department of Justice (DoJ) américain avec la participation des polices néerlandaise, finlandaise, française, allemande, portugaise et ukrainienne, a permis de saisir quatre domaines et les serveurs associés. Les sites visés affichent désormais un message de saisie judiciaire, typique des interventions du FBI.

Page de saisie de AvCheck permettant aux cybercriminels de vérifier que leur malware ne sont pas détectés par les antivirus pour dSource : Justice.GOV

Pour les forces de l’ordre, frapper ces services en amont revient à assécher une partie essentielle de l’économie cybercriminelle. Comme l’a mentionné un agent du FBI : « Les cybercriminels ne se contentent pas de créer des malwares, ils les perfectionnent pour maximiser leur impact ».

Le démantèlement d’AVCheck s’inscrit dans une série d’opérations coup de poing : dans la même semaine, les autorités ont également neutralisé Lumma Stealer (un info-stealer diffusé à grande échelle), démantelé l’infrastructure de DanaBot (malware-as-a-service) et saisi des centaines de domaines malveillants.

