Cybersécurité en Europe : actualités du 9 août 2025

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la période.

🔎 Voici ce qu’il faut retenir des actualités sélectionnées cette semaine : Une enquête sous l’égide du Digital Services Act a été lancée sur une plateforme chinoise de commerce électronique, signe d’un resserrement des régulations numériques.

Le gouvernement français impose l’utilisation de Tchap, une messagerie sécurisée développée par la Dinum, pour tous les agents de l’État afin de protéger les échanges professionnels contre les risques des messageries grand public.

Cette semaine, les actualités de veille mettent en lumière deux thématiques distinctes mais stratégiques : d’une part, la pression accrue exercée par l’Union européenne sur les plateformes numériques non conformes à ses règles ; d’autre part, le renforcement de la souveraineté numérique au sein de l’administration française, avec des mesures concrètes sur les outils de communication. Ce double mouvement illustre une tendance plus large à la reprise en main politique des infrastructures critiques et des données sensibles.

La plateforme de commerce Temu est dans le viseur de Bruxelles, accusée de contrevenir aux obligations imposées par le Digital Services Act. L’enquête ouverte en octobre 2024 met en cause des pratiques commerciales jugées opaques et potentiellement trompeuses, en particulier en ce qui concerne la transparence des algorithmes, la protection des consommateurs et la modération des contenus.

Dès le 1er septembre 2025, tous les ministères français devront utiliser la messagerie Tchap, conformément à une nouvelle circulaire gouvernementale. L’objectif est de bannir les messageries grand public, comme WhatsApp, au profit d’une solution souveraine basée sur le protocole Matrix, hébergée en France et conforme aux standards de l’Anssi. Cette mesure vise à réduire les risques d’ingérence étrangère dans les échanges internes de l’administration.

