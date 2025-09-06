VerifTools démantelé : un marché de faux papiers mis hors ligne

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Les forces de l’ordre des États-Unis et des Pays-Bas ont récemment réussi à démanteler VerifTools, un important marché en ligne spécialisé dans la vente de faux papiers d’identité. Ce site, utilisé par des cybercriminels pour contourner les vérifications d’identité (KYC), a généré des millions grâce à la vente de documents contrefaits. Ces documents permettaient d’accéder illégalement à des comptes en ligne, menaçant ainsi la sécurité numérique mondiale.

VerifTools, une plateforme générant des faux papiers d’identité, a permis aux utilisateurs de contourner les vérifications d’identité en téléchargeant simplement une photo de passeport et des informations falsifiées. Les documents ainsi créés pouvaient être utilisés pour masquer la véritable identité des individus. Selon SecurityAffairs, le FBI a estimé à 6,4 millions de dollars les bénéfices illicites issus de ce marché. En août 2022, l’agence a découvert une conspiration visant à utiliser ces faux papiers pour accéder à des comptes de cryptomonnaie. Le FBI a même testé la plateforme pour générer de faux permis de conduire du Nouveau-Mexique, démontrant ainsi l’efficacité et la dangerosité de ce système.

Exemple de document d’identité proposés sur le site criminel veriftools (source : https://www.politie.nl/ )

Les autorités néerlandaises ont joué un rôle crucial en démantelant l’infrastructure de VerifTools. Elles ont saisi deux serveurs physiques et 21 serveurs virtuels à Amsterdam. Cette opération, comme le rapporte Biometric Update, a permis de bloquer l’accès aux anciens domaines du site. Cependant, les opérateurs de VerifTools ont tenté de relancer leur activité sur un nouveau domaine. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les administrateurs et utilisateurs de la plateforme, ces derniers risquant jusqu’à six ans de prison pour leurs activités de falsification.

Le démantèlement de VerifTools représente un coup dur pour les cybercriminels, mais il souligne également la persistance de ces menaces. Les faux documents d’identité ne sont pas seulement une violation des lois, mais ils alimentent également la fraude et le vol d’identité à grande échelle. Le marché a généré au moins 1,3 million d’euros de revenus, illustrant l’ampleur du problème. Les autorités, y compris le FBI, réaffirment leur détermination à poursuivre ces criminels et à protéger le public contre la fraude numérique. Les efforts conjoints des forces de l’ordre internationales montrent que même les plateformes les plus sophistiquées ne sont pas à l’abri de la justice.

