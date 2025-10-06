Signal protège vos conversations contre les menaces quantiques

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

brève actu

Signal introduit le Sparse Post Quantum Ratchet, un protocole cryptographique résistant aux attaques quantiques, garantissant confidentialité et sécurité post-compromission des communications.

Signal, une application de messagerie reconnue pour sa sécurité, a récemment annoncé une avancée significative en matière de cryptographie avec l’introduction du Sparse Post Quantum Ratchet (SPQR). Cette innovation vise à renforcer la résilience du protocole Signal face aux menaces posées par les ordinateurs quantiques, tout en préservant les garanties existantes de confidentialité et de sécurité post-compromission. Le passage à ce nouveau protocole se fait sans intervention des utilisateurs, assurant ainsi une transition transparente vers un niveau de sécurité encore plus élevé.

Le Triple Ratchet : un pas en avant vers la sécurité quantique

Le protocole Signal, utilisé par des milliards de personnes, repose sur des principes de sécurité tels que le Forward Secrecy (FS) et la Post-Compromise Security (PCS). Ces principes garantissent que les messages passés restent sécurisés même en cas de compromission future, et que les communications futures peuvent être sécurisées après une compromission. Cependant, avec l’avènement potentiel des ordinateurs quantiques, ces garanties pourraient être mises en péril. Selon Signal, l’utilisation de l’elliptic-curve Diffie Hellman (ECDH) pour le PCS n’est pas résistante aux attaques quantiques. C’est là qu’intervient le SPQR, une innovation qui intègre des algorithmes sécurisés quantiques pour assurer que même si un ordinateur quantique devenait capable de casser les cryptographies actuelles, les communications resteraient protégées.

Le concept de « ratchet » dans le protocole Signal joue un rôle crucial dans la protection des communications. Il s’agit d’un mécanisme qui permet de remplacer les clés de cryptage après chaque session, assurant que les anciennes clés ne peuvent pas être recalculées, même si les nouvelles sont compromises. Cette caractéristique, combinée avec le SPQR, garantit que les utilisateurs bénéficient d’une sécurité renforcée. Comme le décrit GBHackers, le SPQR est une composante du nouveau Triple Ratchet, qui combine les mécanismes de sécurité existants avec des innovations résistantes aux quantiques pour offrir une protection inégalée.

Le nouveau protocole n’affecte pas l’expérience utilisateur de Signal. Les utilisateurs continueront à bénéficier de la même interface intuitive, tandis que leurs communications seront automatiquement migrées vers le SPQR. Ce processus assure que toutes les conversations futures bénéficieront des protections avancées du Triple Ratchet, sans nécessiter de mise à jour ou d’intervention de leur part. Cette approche proactive permet à Signal de préparer ses utilisateurs à un avenir où les ordinateurs quantiques pourraient remettre en question la sécurité des communications numériques actuelles.

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail