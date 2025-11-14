💡 Ne manquez plus l’essentiel
Les derniers articles
Toutes les catégories

Bus Yutong : des failles permettent un arrêt à distance depuis l’étranger

Autocar de tourisme Yutong T14 blanc circulant en bord de mer, avec des palmiers en arrière-plan et une icône de voiture électrique stylisée au premier plan, symbolisant la mobilité durable.
brève actu
La Norvège découvre des vulnérabilités dans les bus Yutong, permettant un arrêt à distance et révélant les dangers des technologies connectées étrangères.

La Norvège a récemment identifié des failles de cybersécurité dans les bus électriques Yutong, fabriqués en Chine. Ces failles incluent des cartes SIM cachées et des portes dérobées logicielles, qui pourraient permettre l’arrêt à distance des véhicules depuis l’étranger. Cette découverte a été faite lors de tests de cybersécurité menés sur ces bus, et elle soulève des inquiétudes quant aux risques potentiels de manipulation et de contrôle à distance. La situation met en lumière les vulnérabilités inhérentes à l’intégration de technologies étrangères dans les infrastructures critiques et souligne la nécessité d’une vigilance accrue dans la protection des systèmes de transport public.

Vulnérabilités et risques d’accès non autorisé

Selon Developpez, les bus Yutong sont équipés de dispositifs permettant des mises à jour et des diagnostics à distance. Cela signifie que non seulement le fabricant, mais aussi des acteurs malveillants pourraient potentiellement interférer avec leur fonctionnement. Ce risque n’est pas limité aux seuls véhicules chinois, mais concerne l’ensemble des véhicules connectés. En effet, la possibilité de désactiver à distance des bus ou des voitures électriques via leurs systèmes en ligne constitue une menace globale pour la sécurité des transports. La Norvège a donc pris des mesures pour renforcer la cybersécurité de ses flottes de bus, mais des experts estiment qu’une sécurité totale reste difficile à atteindre. La confiance dans les technologies étrangères demeure ainsi un enjeu majeur pour les pays européens.

Comme le détaille SecurityAffairs, le Danemark et la Norvège ont intensifié leurs enquêtes sur ces vulnérabilités, reflétant une préoccupation croissante en Europe quant à la dépendance vis-à-vis des technologies chinoises. En plus des bus Yutong, d’autres infrastructures critiques, telles que les équipements 5G de Huawei et ZTE, sont également sous surveillance. Les autorités européennes craignent que ces technologies ne soient exploitées à des fins de cyberespionnage ou de sabotage. Les relations entre l’Europe et la Chine sont ainsi marquées par une méfiance croissante, malgré une dépendance économique significative. En réponse, certains pays ont commencé à retirer les équipements chinois de leurs infrastructures pour réduire les risques potentiels.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante.

☕ Je soutiens DCOD

La situation souligne l’importance d’une approche proactive en matière de cybersécurité pour les véhicules et les infrastructures connectés. Les bus Yutong, bien qu’ils respectent les normes de sécurité et de confidentialité des données, illustrent les défis posés par l’intégration de technologies avancées dans les systèmes de transport public. Les données des véhicules sont stockées sur des serveurs sécurisés en Europe, mais l’accès à ces données reste un point sensible. Les pays européens sont donc confrontés à la tâche complexe de gérer ces risques tout en maintenant leur compétitivité technologique. La vigilance et la coopération internationale sont essentielles pour protéger les infrastructures critiques contre les menaces cybernétiques émergentes.

💡 Ne manquez plus l'essentiel
Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail.

💡 Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille. Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.

Vous appréciez ces analyses ?
Soutenez DCOD en offrant un café ☕

Oui pour un café merci !
Etiquettes

Le créateur et l'éditeur de DCOD.CH - Restons en contact !

📚 Pour prolonger la réflexion ou approfondir certains points abordés, voici quelques lectures recommandées par DCOD :

Des idées de lecture cybersécurité

Page frontale du livre Hacking et Cybersécurité Mégapoche pour les Nuls

Hacking et Cybersécurité Mégapoche pour les Nuls

Protéger-vous des hackers en déjouant toutes leurs techniques d'espionnage et d'intrusions et mettez en place une stratégie de cybersécurité dans votre entreprise grace à ce lvre 2 en 1.

📘 Voir sur Amazon
Ethical Hacking

Sécurité informatique - Ethical Hacking

Ce livre a pour objectif d'initier le lecteur aux techniques des attaquants pour lui apprendre comment se défendre.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre 100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

🤔 Vous êtes-vous déjà demandé comment les hackers parviennent à pénétrer des systèmes apparemment sécurisés ? Pourquoi entendons-nous tant parler des botnets et que peuvent-ils vraiment faire ? Et qu'en est-il de ce fameux quantum computing qui menace de bouleverser la cryptographie ?

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏