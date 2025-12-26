Smart TV : 5 marques accusées d’avoir installé un logiciel espion

Le Texas accuse cinq géants de la télévision d’utiliser une technologie de capture d’écran pour espionner l’activité des foyers et monétiser illégalement leurs données privées.

TL;DR : L’essentiel Le procureur général du Texas a engagé des poursuites contre cinq constructeurs majeurs, affirmant que leurs téléviseurs intègrent un logiciel espion collectant les données de visionnage des utilisateurs sans leur consentement explicite.

Au cœur de l’accusation, un dispositif de reconnaissance automatique réaliserait des captures d’écran toutes les 500 millisecondes pour identifier en temps réel programmes, applications et jeux affichés.

Ces informations visuelles permettraient de bâtir des profils de consommation détaillés et de localiser précisément les foyers, offrant aux annonceurs un ciblage publicitaire intrusif basé sur les habitudes de vie.

Les fabricants sont accusés d’utiliser des interfaces trompeuses et des conditions juridiques opaques pour forcer l’acceptation de ce suivi, soulevant des craintes sur la confidentialité et le transfert de données vers l’étranger.

Derrière l’image familière du téléviseur trônant dans le salon, une bataille se joue désormais sur le terrain de la vie privée. Au Texas, l’autorité chargée de défendre les consommateurs a engagé un bras de fer judiciaire avec cinq géants de l’électronique, accusés d’avoir transformé les écrans domestiques en outils de surveillance commerciale sophistiqués. Ce dossier met en lumière une nouvelle dérive où la technologie, censée enrichir l’expérience utilisateur, franchit les lignes rouges de l’intimité en collectant des données visuelles à l’insu des propriétaires.

Un mouchard visuel dans le salon

La plainte vise spécifiquement Sony, Samsung, LG, Hisense et TCL, soupçonnés d’enregistrer secrètement ce que regardent leurs clients. Selon BleepingComputer, le dispositif incriminé (techniquement appelé ACR) fonctionne comme un véritable espion visuel. Loin d’une simple analyse de données techniques, le logiciel procède par l’image : il « regarde » littéralement ce qui est affiché à l’écran en le comparant à une immense bibliothèque de contenus connus.

La fréquence de cette collecte est particulièrement intrusive. L’accusation décrit un système capable de prendre des instantanés de l’écran toutes les 500 millisecondes, soit deux fois par seconde. Cette cadence effrénée permet de suivre en continu tout ce qui passe à l’image, qu’il s’agisse d’un film, d’une interface de console de jeux ou d’une page web consultée via le téléviseur. Ces captures, transmises discrètement aux serveurs des fabricants, échapperaient totalement au contrôle conscient des utilisateurs.

La vie privée vendue aux annonceurs

L’objectif de cette surveillance technique est avant tout économique. Comme le détaille Engadget, les informations récoltées alimentent une machine publicitaire vorace. Une plateforme liée à l’un des constructeurs vante d’ailleurs ouvertement la capacité de cibler les foyers avec une précision redoutable, en détectant non seulement les chaînes regardées, mais aussi les applications utilisées et le type de contenu consommé à chaque instant.

Le profilage va bien au-delà des simples goûts culturels. En croisant les horaires et les images capturées, il devient possible de déduire des habitudes de vie, des niveaux de revenus et même de suivre les abonnements ou les achats effectués. Ces données permettent une géolocalisation fine par quartier, transformant l’écran du salon en un capteur central pour des campagnes marketing ultra-ciblées, au mépris de la confidentialité du foyer.

Pièges d’interface et fuite de données

L’aspect juridique de l’affaire attaque la méthode utilisée pour obtenir l’accord des clients. Le procureur texan dénonce l’usage de « pièges de design » (ou dark patterns), ces interfaces conçues pour manipuler le choix de l’utilisateur. Les options permettant de désactiver ce mouchard seraient délibérément enfouies dans des menus complexes ou dissimulées derrière un jargon juridique impénétrable, incitant le consommateur à valider une surveillance globale sans en comprendre la portée.

Le dossier comporte également une dimension géopolitique sensible. Deux des fabricants visés ayant leur siège en Chine, la justice s’inquiète du transfert potentiel de ces données vers l’étranger. La législation chinoise en matière de sécurité nationale pourrait théoriquement permettre aux autorités d’exiger l’accès aux informations détenues par ces entreprises. Cela exposerait les habitudes intimes des foyers américains à un regard étatique étranger, transformant un enjeu commercial en question de sécurité nationale.