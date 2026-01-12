Vulnérabilités : les 11 alertes critiques du 12 jan 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Une vulnérabilité dans l’outil d’optimisation de batterie pour ordinateurs portables Linux permettrait un contournement de l’authentification et une modification non autorisée du système via son interface D-Bus exposée avec les droits d’administration.

Les applications Logitech Options+ et G Hub sous macOS ont cessé de fonctionner après l’expiration de leur certificat de signature de code, empêchant les utilisateurs de lancer ces outils de configuration de périphériques sur les systèmes Apple.

Une faille de sévérité maximale dans n8n, plateforme d’automatisation de flux de travail, permettrait à un attaquant distant non authentifié de prendre entièrement le contrôle d’instances vulnérables, cette vulnérabilité critique étant référencée avec un score CVSS de 10,0.

Plusieurs modèles de switches Cisco subissent des redémarrages en boucle après l’apparition d’erreurs fatales du client de système de noms de domaine, provoquant des interruptions répétées de fonctionnement selon des rapports remontés par les utilisateurs.

Cette semaine dessine un paysage de vulnérabilités marqué par la fragilité persistante des briques d’infrastructure, qu’elles soient open source, intégrées aux chaînes DevOps ou au cœur des environnements d’entreprise. Des outils réputés périphériques, comme des utilitaires Linux ou des plateformes d’automatisation, révèlent des failles capables de conduire à une compromission totale, tandis que des solutions critiques de sauvegarde, de gestion centralisée ou d’identité exposent des surfaces d’attaque à fort impact opérationnel. En parallèle, plusieurs incidents rappellent que la sécurité ne se limite pas aux correctifs logiciels : certificats expirés, instabilités réseau et fuites de métadonnées traduisent des risques systémiques souvent sous-estimés. Le signal le plus préoccupant reste toutefois la confirmation d’exploitations actives sur des produits largement déployés, plaçant la gestion des vulnérabilités et la priorisation des correctifs au centre des enjeux immédiats de résilience.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine