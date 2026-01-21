Navigation
Les derniers articles
Suivez en direct

IA & Cybersécurité : les 10 actus clés du 21 jan 2026

Illustration futuriste pour la veille IA : un cerveau numérique bleu translucide, parcouru de circuits dorés, est au centre d'un tunnel de lumière dynamique composé de flux de données rapides bleus, violets et or, symbolisant la vitesse du progrès technologique.
Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine

  • Des chercheurs décrivent une attaque « Reprompt » permettant d’exfiltrer en un clic des données sensibles depuis des chatbots d’entreprise comme Microsoft Copilot, via un lien Microsoft légitime, en contournant totalement les contrôles de sécurité.
  • Anthropic lance « Claude for Healthcare », donnant aux abonnés américains de Claude Pro et Max la possibilité d’accorder à l’agent IA un accès sécurisé à leurs résultats de laboratoire et dossiers médicaux.
  • Apple et Google officialisent une collaboration pluriannuelle : la prochaine version de Siri s’appuiera sur Google Gemini et Google Cloud, réorganisant en profondeur l’infrastructure d’assistance vocale d’Apple.
  • La plateforme X restreint davantage la capacité de Grok à générer des images explicites, mais des tests montrent des limitations incomplètes, laissant subsister des possibilités de création de contenus problématiques.

Les assistants et agents d’intelligence artificielle s’enracinent dans des environnements critiques – productivité, santé, écosystèmes mobiles – tandis que se multiplient les preuves de failles structurelles de contrôle, entre exfiltration « en un clic », partage de données sensibles de santé, dépendance à Gemini pour Siri et incapacité persistante à bloquer complètement la génération d’images explicites.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

Des chercheurs révèlent une attaque Reprompt permettant l'exfiltration de données en un seul clic depuis Microsoft Copilot.

Des chercheurs révèlent une attaque Reprompt permettant l'exfiltration de données en un seul clic depuis Microsoft Copilot.

thehackernews.com

Des chercheurs en cybersécurité ont révélé les détails d'une nouvelle méthode d'attaque baptisée Reprompt qui permettrait à des personnes mal intentionnées d'exfiltrer des données sensibles de chatbots d'intelligence artificielle (IA) comme Microsoft Copilot en un seul clic,… Lire la suite

Anthropic lance Claude AI pour le secteur de la santé avec un accès sécurisé aux dossiers médicaux

Anthropic lance Claude AI pour le secteur de la santé avec un accès sécurisé aux dossiers médicaux

thehackernews.com

Anthropic est la dernière entreprise spécialisée en intelligence artificielle (IA) à annoncer une nouvelle série de fonctionnalités permettant aux utilisateurs de sa plateforme Claude de mieux comprendre leurs données de santé. Dans le cadre de l'initiative Claude… Lire la suite

Apple confirme que Siri sera alimenté par Google Gemini et affirme que la protection de la vie privée reste une priorité.

Apple confirme que Siri sera alimenté par Google Gemini et affirme que la protection de la vie privée reste une priorité.

www.bleepingcomputer.com

Apple et Google ont confirmé que la prochaine version de Siri utilisera Gemini et Google Cloud dans le cadre d'une collaboration pluriannuelle entre les deux géants de la technologie. […] Lire la suite

Le problème de « déshabillage » de Grok d'Elon Musk n'est pas résolu.

Le problème de « déshabillage » de Grok d'Elon Musk n'est pas résolu.

www.wired.com

X a imposé davantage de restrictions à la capacité de Grok à générer des images IA explicites, mais les tests montrent que les mises à jour ont créé un ensemble disparate de limitations qui ne permettent pas… Lire la suite

Des pirates informatiques ciblent les principaux services LLM en exploitant des proxys mal configurés.

Des pirates informatiques ciblent les principaux services LLM en exploitant des proxys mal configurés.

www.techradar.com

Une importante campagne de piratage a permis d'identifier des serveurs vulnérables et les systèmes LLM sous-jacents. Lire la suite

Le créateur de Signal dévoile Confer, l'anti-ChatGPT : son projet pour protéger le contenu des échanges avec un chatbot IA en s'appuyant sur le chiffrement de bout en bout et l'usage de passkeys

Le créateur de Signal dévoile Confer, l'anti-ChatGPT : son projet pour protéger le contenu des échanges avec un chatbot IA en s'appuyant sur le chiffrement de bout en bout et l'usage de passkeys

intelligence-artificielle.developpez.com

Le créateur de Signal dévoile Confer, l'anti-ChatGPT : son projet pour protéger le contenu des échanges avec un chatbot IA. en s'appuyant sur le chiffrement de bout en bout, l'usage de passkeys et des environnements d'exécution sécurisés… Lire la suite

Claude Cowork d'Anthropic exfiltre vos fichiers : l'agent IA est vulnérable aux attaques d'exfiltration de fichiers via injection de prompt indirecte, à cause de failles d'isolation connues mais non résolues

Claude Cowork d'Anthropic exfiltre vos fichiers : l'agent IA est vulnérable aux attaques d'exfiltration de fichiers via injection de prompt indirecte, à cause de failles d'isolation connues mais non résolues

securite.developpez.com

Claude Cowork d'Anthropic exfiltre vos fichiers : l'agent IA est vulnérable aux attaques d'exfiltration de fichiers via injection de prompt indirecte, en raison de failles d'isolation connues mais non résoluesClaude Cowork, l'agent d'intelligence artificielle (IA) d'Anthropic, serait… Lire la suite

ServiceNow corrige une faille critique dans sa plateforme d'IA qui pouvait permettre l'usurpation d'identité d'un utilisateur.

ServiceNow corrige une faille critique dans sa plateforme d'IA qui pouvait permettre l'usurpation d'identité d'un utilisateur.

cyberscoop.com

ServiceNow a corrigé une faille de sécurité critique dans sa plateforme d'IA qui aurait pu permettre à des utilisateurs non authentifiés d'usurper l'identité d'utilisateurs légitimes et d'effectuer des actions non autorisées, a annoncé l'entreprise lundi. Cette faille,… Lire la suite

Des pirates informatiques lancent plus de 91 000 attaques contre des systèmes d'IA en utilisant de faux serveurs Ollama.

Des pirates informatiques lancent plus de 91 000 attaques contre des systèmes d'IA en utilisant de faux serveurs Ollama.

hackread.com

Une nouvelle enquête de GreyNoise révèle une vague massive de plus de 90 000 attaques ciblant des outils d'IA comme Ollama et OpenAI. Les experts avertissent que les pirates informatiques effectuent des reconnaissances pour identifier les vulnérabilités des… Lire la suite

Google prévoit de faire de Chrome pour Android un navigateur interactif grâce à Gemini.

Google prévoit de faire de Chrome pour Android un navigateur interactif grâce à Gemini.

www.bleepingcomputer.com

Google semble tester une nouvelle fonctionnalité qui intègre Gemini à Chrome pour Android, permettant ainsi d'utiliser les capacités d'un navigateur agentique sur votre appareil mobile. […] Lire la suite

Expertise Cyber en accès libre.
Pas de paywall, pas d'abonnement caché. Votre soutien permet de maintenir cette gratuité.

☕ Je soutiens DCOD
Etiquettes

Fondateur et éditeur de DCOD - Restons en contact !

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Le pirate informatique et l'État : cyberattaques et nouvelle normalité géopolitique (édition anglaise)

Riche en informations exclusives issues d'entretiens avec des acteurs clés de la défense et de la cybersécurité, de documents déclassifiés et d'analyses approfondies de rapports d'entreprises, « The Hacker and the State » explore la véritable compétition géopolitique de l'ère numérique et révèle des détails méconnus sur la manière dont la Chine, la Russie, la Corée du Nord, le Royaume-Uni et les États-Unis se piratent mutuellement dans une lutte acharnée pour la domination.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

L'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

Grâce à ce livre, vous pourrez naviguer dans l'univers foisonnant de l'IA et rester conscient et éclairé face aux transformations qu'elle propose à notre monde.

📘 Voir sur Amazon

La cybersécurité pour les Nuls, 2ème édition

Ce livre d'informatique pour les Nuls est destiné à tous ceux qui veulent en savoir plus sur la cybersécurité. A l'heure où protéger ses données personnelles est devenu primordial sur le net, notre ouvrage vous donne les clés pour éviter le hacking et le vol de vos données. Quelque soit votre niveau en informatique, n'hésitez plus et naviguez sur le web en toute sérénité grâce à ce livre pour les Nuls !

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.

Offrir un café