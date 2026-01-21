Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Des chercheurs décrivent une attaque « Reprompt » permettant d’exfiltrer en un clic des données sensibles depuis des chatbots d’entreprise comme Microsoft Copilot, via un lien Microsoft légitime, en contournant totalement les contrôles de sécurité.

Anthropic lance « Claude for Healthcare », donnant aux abonnés américains de Claude Pro et Max la possibilité d’accorder à l’agent IA un accès sécurisé à leurs résultats de laboratoire et dossiers médicaux.

Apple et Google officialisent une collaboration pluriannuelle : la prochaine version de Siri s’appuiera sur Google Gemini et Google Cloud, réorganisant en profondeur l’infrastructure d’assistance vocale d’Apple.

La plateforme X restreint davantage la capacité de Grok à générer des images explicites, mais des tests montrent des limitations incomplètes, laissant subsister des possibilités de création de contenus problématiques.

Les assistants et agents d’intelligence artificielle s’enracinent dans des environnements critiques – productivité, santé, écosystèmes mobiles – tandis que se multiplient les preuves de failles structurelles de contrôle, entre exfiltration « en un clic », partage de données sensibles de santé, dépendance à Gemini pour Siri et incapacité persistante à bloquer complètement la génération d’images explicites.

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

