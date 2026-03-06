THORChain : Le réseau crypto qui masque les fonds volés

Le protocole décentralisé THORChain a facilité le transfert de près d’un milliard de dollars issus d’un piratage majeur de plateforme crypto.

TL;DR : L’essentiel Un groupe de pirates a utilisé le réseau décentralisé pour déplacer près de 1,2 milliard de dollars en ethereum après la compromission d’une plateforme d’échange.

Les opérateurs du réseau ont rejeté le blocage des transactions illicites, invoquant l’absence d’autorité centrale et générant entre 5 et 10 millions de dollars de frais.

L’utilisation d’une clé d’administration secrète intégrée au code a permis de geler environ 200 millions de dollars de fonds d’utilisateurs, contredisant les promesses de décentralisation totale.

Le principal architecte de l’infrastructure a lui-même perdu plus d’un million de dollars via un lien malveillant transmis sur un compte de messagerie piraté appartenant à une connaissance.

L’écosystème des cryptomonnaies observe une redéfinition de ses risques systémiques. Conçu initialement pour permettre des échanges financiers sans intermédiaire ni approbation préalable, le protocole décentralisé THORChain se trouve impliqué dans le transit de capitaux d’origine criminelle. En l’absence d’une autorité de régulation interne, la plateforme offre un terrain propice aux acteurs malveillants cherchant à dissimuler l’origine de leurs actifs numériques. Comme le détaille une enquête du MIT Technology Review, cette absence de contrôle soulève des questions critiques sur la responsabilité des opérateurs qui tirent profit de ces transactions, tout en exposant les limites technologiques d’une décentralisation purement théorique.

Opacité structurelle : THORChain facilite l’évasion des capitaux

À la suite de la compromission de la plateforme d’échange Bybit, entraînant le vol d’environ 1,5 milliard de dollars en cryptomonnaie ethereum, des pirates informatiques ont exploité le protocole THORChain pour convertir et déplacer près de 1,2 milliard de dollars. L’infrastructure repose sur un système de serveurs indépendants (appelés « nœuds ») dont les opérateurs valident les transactions en échange de commissions. Face à cet afflux d’argent d’origine frauduleuse, une scission s’est produite parmi les gestionnaires du réseau sur une application de discussion privée. Une agence fédérale américaine avait pourtant émis un bulletin d’alerte appelant à bloquer les adresses liées au piratage.

La conception du système impose une majorité des deux tiers pour interrompre les transferts. Privilégiant une approche sans restriction, la majorité des opérateurs de THORChain a refusé d’intervenir, arguant qu’ils n’avaient pas à jouer le rôle de police morale, malgré le fait que leurs adresses informatiques restaient identifiables. Le système automatisé a d’ailleurs expulsé entre 20 et 30 serveurs qui avaient décidé de ne pas valider ces opérations spécifiques. Cette décision collective a généré des bénéfices conséquents, les frais prélevés sur ces mouvements illicites étant estimés entre 5 et 10 millions de dollars pour les opérateurs maintenus en activité.

Illusions techniques : Une clé secrète gèle les avoirs

Au-delà de son rôle dans le transit de fonds externes, THORChain présente des failles internes qui contredisent ses propres promesses d’indépendance. Un programme de prêt et d’épargne rattaché à l’infrastructure a brusquement gelé les avoirs de ses utilisateurs, bloquant l’accès à environ 200 millions de dollars. Cet incident a révélé l’existence d’une commande nommée « admin mimir », une clé d’administration secrète directement intégrée au code informatique de base.

L’activation de cette clé par un acteur interne a permis de suspendre unilatéralement les retraits, contournant totalement le processus démocratique de vote des serveurs. Les utilisateurs, convaincus de détenir le contrôle total de leur argent comme l’assurait la documentation technique, ont subi une perte immédiate. Une fois la suspension temporairement levée, un mouvement de panique a éclaté avant le gel définitif des retraits sur le réseau THORChain. En compensation, une cryptomonnaie alternative a été proposée aux créanciers, avec la promesse d’un remboursement théorique si sa valeur nominale atteignait l’unité, bien que son cours réel reste largement inférieur. La présence de cette commande cachée démontre la persistance d’un contrôle exclusif et centralisé.

Vulnérabilité humaine : L’infrastructure de THORChain compromise de l’intérieur

La sécurité de l’écosystème THORChain est également mise à l’épreuve par les failles individuelles de ses propres concepteurs. À l’origine, le fondateur concevait ces outils numériques comme une alternative pour s’affranchir des règles des institutions financières étatiques. Cependant, cette philosophie de sécurité absolue s’est heurtée de plein fouet aux méthodes de la cybercriminalité, le créateur ayant été ciblé avec succès par un groupe de pirates. Le mode opératoire s’est avéré redoutablement simple, reposant sur une attaque de manipulation psychologique.

L’offensive a débuté par la réception d’un simple message provenant du compte Telegram piraté d’une de ses connaissances. Ce message contenait une invitation à rejoindre une fausse réunion vidéo sur la plateforme Zoom. L’ouverture de ce lien a permis aux attaquants d’installer discrètement un logiciel espion sur sa machine. Cette intrusion a offert aux pirates un accès complet à l’ensemble de ses données, entraînant le siphonnage direct de ses portefeuilles de cryptomonnaies et de ses fonds de retraite pour un préjudice financier évalué à plus d’un million de dollars.

Les défaillances observées illustrent la complexité des architectures financières non régulées. Si elles parviennent à s’affranchir des contraintes institutionnelles, elles génèrent simultanément un environnement propice à la fraude. Entre l’opacité favorisant le blanchiment d’argent, la persistance de contrôles centralisés cachés dans le code et la vulnérabilité aux cyberattaques classiques, ces systèmes démontrent que l’absence de supervision ne garantit ni l’intégrité technique des fonds, ni la sécurité informatique de leurs propres architectes.

