Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine L’entreprise Anthropic a déposé deux recours contre le Département de la défense américain, contestant son inscription comme « risque pour la chaîne d’approvisionnement », une décision inédite qui impose aux sous-traitants publics de cesser toute collaboration avec elle.

Une étude montre que des modèles de langage de type ChatGPT permettent à des acteurs malveillants de relier des comptes anonymes de réseaux sociaux à des identités réelles, simplement à partir des contenus publiés sur différentes plateformes.

Meta a annoncé le rachat de Moltbook, un réseau social dédié aux agents d’intelligence artificielle, dont l’équipe rejoint Meta Superintelligence Labs pour renforcer les travaux internes sur ces agents autonomes.

Une décision de justice interdit temporairement au navigateur Comet de Perplexity d’accéder aux comptes Amazon des utilisateurs, la plateforme de commerce accusant ces agents d’achats non autorisés et de créer des risques accrus pour la sécurité des données.

Les développements récents illustrent la collision entre déploiement accéléré d’agents d’intelligence artificielle, risques systémiques pour la confidentialité et encadrement juridique encore en construction. Entre litiges stratégiques sur la souveraineté des chaînes d’approvisionnement, exploitabilité accrue des traces en ligne et encadrement judiciaire des agents autonomes dans l’e‑commerce, les usages avancés de l’IA se heurtent directement aux contraintes de sécurité opérationnelle et de protection des données.

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La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine

Meta acquiert Moltbook, un réseau social d'agents IA. Les cofondateurs de Moltbook, une plateforme pour agents d'intelligence artificielle, rejoignent Meta Platforms, la maison mère de Facebook, qui a annoncé mardi l'acquisition de Moltbook, une plateforme de réseautage social conçue pour les agents d'intelligence artificielle. Les… Lire la suite