OpenAI déploie une IA pour la gestion des catastrophes en Asie

OpenAI lance un programme pilote avec la Fondation Gates pour intégrer l’IA générative dans les protocoles de réponse aux catastrophes naturelles en Asie.

TL;DR : L’essentiel L’initiative rassemble cinquante responsables de la gestion des crises provenant de treize pays asiatiques à Bangkok pour transformer le potentiel technologique en outils opérationnels de terrain standardisés.

Les statistiques révèlent une multiplication par dix-sept des échanges sur ChatGPT lors du cyclone Ditwah au Sri Lanka, confirmant l’adoption spontanée de l’outil par les populations sinistrées.

Le projet vise à automatiser les rapports de situation et l’évaluation des besoins humanitaires pour réduire les délais de décision dans une région concentrant 75% des sinistrés mondiaux.

L’organisation OpenAI a inauguré à Bangkok son premier « AI Jam » dédié à la gestion des catastrophes, en partenariat avec la Fondation Gates, l’Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) et DataKind. Ce déploiement s’inscrit dans l’expansion du programme OpenAI for Countries et mobilise des experts de treize nations, dont l’Inde, l’Indonésie, le Vietnam, le Pakistan et les Philippines. L’objectif central est de fournir des capacités technologiques concrètes aux équipes de secours opérant dans des environnements aux ressources limitées. Selon les informations publiées par OpenAI, cette initiative répond à une urgence croissante dans la zone la plus exposée du globe aux risques climatiques.

Automatisation par OpenAI des flux de réponse humanitaire

Le coût des catastrophes pour les pays de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) a dépassé les 11 milliards de dollars ces dernières années. Cette organisation, qui regroupe dix pays de la région pour favoriser la coopération économique et la stabilité, doit faire face à un impact humanitaire croissant. Les acteurs du secteur cherchent désormais à remplacer les processus manuels et les données fragmentées par des systèmes automatisés. Les participants au programme travaillent sur la création de GPT personnalisés et de flux de travail réutilisables. Ces outils permettent d’accélérer la production de rapports de situation, l’analyse des besoins et la communication publique en période de crise, là où chaque minute compte pour la coordination des secours.

Lors du passage du cyclone Senyar en novembre 2025, la Thaïlande a enregistré une augmentation de 320% du volume de messages liés à l’assistance par intelligence artificielle par rapport aux mois précédents. Cette tendance a confirmé l’importance d’intégrer l’IA directement dans les centres de commandement pour harmoniser l’information entre les autorités et les populations. La collaboration public-privé est ici présentée comme un levier indispensable pour renforcer la préparation régionale.

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Renforcement des capacités de décision régionale

Le programme d’OpenAI avec la Fondation Gates ne se limite pas à la fourniture de logiciels mais met l’accent sur la littératie technologique et la confiance institutionnelle. Dans l’article de OpenAI, le directeur exécutif de l’ADPC précise que l’intégration de l’IA dans les outils géospatiaux transforme les données satellites et les observations terrestres en informations exploitables pour l’alerte précoce et la cartographie des risques. En équipant les intervenants les plus proches des communautés, les partenaires espèrent combler le fossé entre les capacités théoriques de l’IA et les besoins réels du terrain.

La directrice adjointe de l’intervention d’urgence à la Fondation Gates souligne que l’investissement dans les compétences numériques des professionnels locaux est un levier le plus puissant pour la préparation aux crises. Une seconde phase du projet, prévue dans les prochains mois, se concentrera sur des déploiements pilotes et une collaboration technique approfondie avec les organisations gouvernementales, multilatérales et non-profit de la région. L’objectif final reste ici l’accessibilité technologique pour les populations les plus vulnérables.

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